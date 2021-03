Măsură la nivel naţional după crimele de la Oneşti. Anunţul ministrului de Interne. „(n.r. despre agenţii acuzaţi de tortură) Ceea ce s-a întâmplat la Secţia 16 nu face cinste acestor deocamdată angajaţi ai Poliţiei Române. Vreau să spun un lucru foarte clar: avem toleranţă zero faţă de astfel de activităţi, faţă de astfel de indivizi. Opinia publică a fost şocată. O să vă rog să fiţi atenţi la ce se va întâmpla în perioada următoare.

Nu ştiu dacă în sistem intră foarte mulţi din sursă externă. Ştiu că în ultimii 5 ani au plecat aproape 30.000 de angajaţi, iar resursa umană este esenţială pentru ce facem în MAI. Cred că acum e nevoie de o analiză la rece a tuturor disfuncţionalităţilor din sistem.

(n.r. – despre cazul Oneşti) Am avut raportul preliminar în două etape. Miercuri, când am primit, la o oră după, am anunţat măsurile preliminare despre care am considerat că trebuie luate. A fost componenta legată de neglijenţă în serviciu şi pe de altă parte a fost sesizarea Parchetului.

A doua componentă a raportului preliminar mai prevede o măsură, pe care o anunţ în premieră. Am dispus declanşarea a unui proces de reanalizare a petiţiilor şi sesizărilor din ultimii doi ani, pentru a identifica problemele petenţilor care ameninţă cu săvârşirea actelor de violenţă. Este fezabil acest raport pentru că s-a demonstrat că acolo unde intervenţia este ca la carte şi se analizează din timp astfel de situaţii, putem să prevenim astfel de tragedii.

Vreau să vă dau 3 exemple de reuşită a negocierilor care au fost în această săptămână”, a declarat Lucian Bode în faţa jurnaliştilor.

Între timp, conform ultimelor informaţii, criminalul Gheorghe Moroşan ar putea fi audiat chiar astăzi, la spitalul din Bacău. Aici a fost transferat după ce a primit primele îngrijiri la unitatea medicală din Oneşti. Amintim că acesta a fost împuşcat de forţele de ordine după ce i-a înjunghiat mortal pe cei doi muncitori. Respectivii lucrau în apartamentul pe care Moroşan îl pierduse în urma unei executări silite.