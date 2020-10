În ciuda pericolului iminent în care se aflau cei patru marinari, Garda de Coastă a Statelor Unite a abandonat salvarea pe motiv că vremea este nefavorabilă.

Comandantul Bogdan Rusu și-a asumat, însă, riscurile. Nava COSCO Malaysia, aflată sub conducerea sa, a înfruntat uraganul și a lansat o acțiune de salvare a celor patru marinari, debarcându-i apoi în siguranță în portul Tampa Bay.

Comandantul român Bogdan Rusu a acordat recent un interviu și a vorbit despre actul de curaj al marinarilor săi

În data de 13 septembrie am primit un semnal distress din partea Gărzii de Coastă cum că un velier ar fi fost în pericol și necesitau ajutorul nostru. Am procedat direct către ultima poziție dată de Garda de Coastă, pe la ora 8:00 și am procedat la salvarea echipajului. (.) Nimeni nu te pregăteşte pentru o astfel de acțiune, cu toate că noi studiem și suntem, să zicem, oarecum pregătiți pentru a salva vieți pe mare. Totul s-a întâmplat extraordinar de rapid, adică la 8:00 dimineața am primit mesajul, la 11:00 eram lângă velierul respectiv. Nu am avut foarte mult timp de gândit, a trebuit să acționăm fizic. (…)

Coast Gard a abandonat misiunea

Noi inițial am crezut că Coast Guard-ul va salva situația, însă ei au încercat să lanseze un scafandru cu o pompă portabilă pentru a scoate apa din velier. Datorită faptului că vântul bătea foarte puternic și valurile erau foarte mari și elicopterul rămânea fără combustibil au trebuit să renunțe la această acțiune și să atenţioneze toate navele din jur care pot asista. Noi eram sigura navă, eram la 17 mile de ei. Am procedat cu o viteză destul de mare către ei, cu aproximativ 17 noduri. Pentru o navă ca a noastră inerția este extraordinar de mare. Trebuia avut foarte mare grijă cum ne apropiem de ei. Datorită valurilor şi vizibilității reduse, ploaie plus spuma care era generată de valuri, am reperat velierul foarte, foarte greu, cam la o milă depărtare, sub o milă, de fapt. (…)

Reporter: Ce au spus marinarii când i-aţi salvat, marinarii americani, cei patru membri ai echipajului de pe velier? Nu era marinari, erau simpli cetăţeni americani. Îşi cam vedeau sfârșitul cu ochii, pentru că valurile erau foarte mari, nu mai mâncaseră de foarte mult timp. Toată lumea era pe o covertă. În interiorul velierului era plin de apă, deci apa era până la genunchi, după spusele lor. Mai avea puțin și ajungea la baterii. Dacă ajungea apa la baterii, motorul se oprea, producea un blackout, cum spunem noi, și rămâneau fără propulsie”.

Pentru actul său de eroism, președintele Klaus Iohannis i-a conferit comandantului Bogdan Rusu ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de cavaler, cu însemn pentru civili, notează agenția Rador.