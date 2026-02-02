Marmota Phil și-a văzut umbra. Câte săptămâni de iarnă a prezis

Faimoasa marmotă Punxsutawney Phil a prezis, luni, că iarna în Statele Unite va continua pentru încă șase săptămâni, după ce și-a văzut umbra la ieșirea din vizuina sa de la Gobbler’s Knob, în statul Pennsylvania, potrivit CBS News.

După o perioadă de frig și zăpadă, faimoasa marmotă Punxsutawney Phil a prezis încă șase săptămâni de iarnă după ce și-a văzut umbra luni dimineața devreme.

Evenimentul are loc încă din anul 1887, în orașul Punxsutawney, situat la aproximativ 100 de kilometri de Pittsburgh. Potrivit legendei, care se adeverește însă în numai aproximativ 40% din cazuri, dacă marmota își vede umbra atunci când iese din vizuină, acest lucru este interpretat ca un semn că iarna va mai dura încă șase săptămâni. În schimb, lipsa umbrei ar indica o apropiere timpurie a primăverii.

De-a lungul celor 139 de ani de istorie a acestui obicei, Phil și-a văzut umbra de 109 ori, ceea ce înseamnă că anunțurile privind o iarnă prelungită au fost cele mai frecvente.

Ziua Marmotei își are originea în vechi tradiții agricole europene, legate de observarea vremii și de ciclurile naturii. Obiceiul a fost adus în America de Nord de coloniștii germani și a fost adaptat în timp sub forma cunoscută astăzi.

Popularitatea globală a evenimentului a crescut semnificativ după lansarea, în anul 1993, a filmului Ziua Cârtiței („Groundhog Day”), în care rolul principal a fost interpretat de Bill Murray.

Luni a fost marcată Ziua Marmotei și în districtul newyorkez Staten Island.

Chuck, marmota locală din New York, și-a văzut, la rândul său, umbra la primele ore ale dimineții, anunțând același verdict: încă șase săptămâni de vreme de iarnă.