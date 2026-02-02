International

Marmota Phil și-a văzut umbra. Câte săptămâni de iarnă a prezis

Marmota Phil. Sursa foto: Captură video Youtube
Faimoasa marmotă Punxsutawney Phil a prezis, luni, că iarna în Statele Unite va continua pentru încă șase săptămâni, după ce și-a văzut umbra la ieșirea din vizuina sa de la Gobbler’s Knob, în statul Pennsylvania, potrivit CBS News.

Tradiția Zilei Marmotei a fost respectată și în acest an

După o perioadă de frig și zăpadă, faimoasa marmotă Punxsutawney Phil a prezis încă șase săptămâni de iarnă după ce și-a văzut umbra luni dimineața devreme.

Evenimentul are loc încă din anul 1887, în orașul Punxsutawney, situat la aproximativ 100 de kilometri de Pittsburgh. Potrivit legendei, care se adeverește însă în numai aproximativ 40% din cazuri, dacă marmota își vede umbra atunci când iese din vizuină, acest lucru este interpretat ca un semn că iarna va mai dura încă șase săptămâni. În schimb, lipsa umbrei ar indica o apropiere timpurie a primăverii.

De-a lungul celor 139 de ani de istorie a acestui obicei, Phil și-a văzut umbra de 109 ori, ceea ce înseamnă că anunțurile privind o iarnă prelungită au fost cele mai frecvente.

Dumitru, ciobanul care a ajuns să dețină acțiuni la marile bănci ale Europei, în timp ce dormea în cojoc pe munte
O nouă escrocherie prin SMS. Se pot fura datele bancare

Obiceiul a fost adus în America de Nord de coloniștii germani

Ziua Marmotei își are originea în vechi tradiții agricole europene, legate de observarea vremii și de ciclurile naturii. Obiceiul a fost adus în America de Nord de coloniștii germani și a fost adaptat în timp sub forma cunoscută astăzi.

Popularitatea globală a evenimentului a crescut semnificativ după lansarea, în anul 1993, a filmului Ziua Cârtiței („Groundhog Day”), în care rolul principal a fost interpretat de Bill Murray.

Marmota locală din New York și-a văzut și ea umbra

Luni a fost marcată Ziua Marmotei și în districtul newyorkez Staten Island.

Chuck, marmota locală din New York, și-a văzut, la rândul său, umbra la primele ore ale dimineții, anunțând același verdict: încă șase săptămâni de vreme de iarnă.

Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare

