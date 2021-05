Marius Șumudică a anunțat că este în negocieri cu o echipă din Arabia Saudită și, în aproximativ o lună va reveni în iarbă. Antrenorul român a anunțat că dorește să se bată pentru trofee, cu noua sa echipă.

„Există posibilitatea să închei negocierile diseară (luni, 31 mai – n. red.). Într-o lună, o lună și ceva, sper să fiu pe teren cu cronometrul în mână, cu fluierul în gură. Nu-mi doresc în România, vreau o echipă să mă bat la trofee”, a declarat Marius Șumudică pentru Digi Sport.

Antrenorul român a precizat că oferta pe care a primit-o este din Arabia Saudită, iar condițiile care i-au fost oferite sunt cu mult peste cele din fotbalul românesc. De asemenea, a mai spus Marius Șumudică, nici partea financiară nu este de neglijat. Valoarea angajamentului, a precizat acesta, este superioară ofertelor pe care le-a primit din partea echipelor românești.

„Condițiile pe care le doresc sunt mult peste cele din fotbalul românesc. Îmi doresc să mă simt antrenor, pe unde am fost, nu mi-a lipsit nimic de la alimentație la echipament. Partea financiară este mult superioară, indiferent unde am fost sunt respectat, sunt oprit de oameni să facă foto cu mine. Oferta e din Arabia Saudită”, a mai spus Marius Șumudică.

Pe cine ar urma să antreneze românul

Presa din Arabia Saudită a speculat că antrenorul român este în negocieri cu Al-Ittihad, echipă care ocupă locul 3 din campionat.

Antrenorul român nu a mai antrenat din luna februarie a acestui an, când a plecat de la echipa turcă Rizespor. Șumudică a preluat-o la finalul lunii ianuarie pe Rizespor, pe când echipa se afla pe locul 13 și a lăsat-o după aproximativ o lună, pe locul 16.

Marius Șumudică era cât pe ce să preia FCSB

În urmă cu câteva săptămâni, Marius Șumudică era dat ca antrenor sigur al FCSB, echipa patronată de Gigi Becali. Antrenorul a confirmat că a primit o ofertă din partea FCSB, iar Gigi Becali l-a anunțat ca antrenor.

„Vă pot spune că Toni Petrea nu a mai vrut să stea, i-am dat timp să se răzgândească. A zis că nu, atunci am luat legătura cu Șumudică. Am rezolvat! Am bătut palma, deci Șumudică va fi antrenor”, spunea Gigi Becali, într-o intervenție la Digi Sport.

După doar 24 de ore, Marius Șumudică anunța că nu s-a înțeles cu Gigi Becali și că a refuzat oferta pe care i-a făcut-o acesta.

„Am avut o discuție bărbătească în care ne-am spus ce aveam de spus și într-un final, din cauza unor neconcordanțe, legate și de staff și alte probleme, am decis să nu colaborăm și e cel mai bine atât pentru el, cât și pentru Marius Șumudică. Din punct de vedere a ceea ce spune sufletul și inima, eram îndoit. Profesional, mi-aș fi dorit să lucrez și să fac performanță la un club care îți oferă condiții, dar sufletește n-am putut să fac pasul”, a precizat Marius Șumudică, la același post de televiziune, 24 de ore mai târziu.