Marius Șumudică își anunță demisia de la Rizespor. Cunoscutul antrenor a afirmat că are probleme de sănătate din cauza stresului și că „nu vrea să își piardă viața pe bancă”. El a mai spus și că între el și jucători există un conflict. Suficiente motive pentru a părăsi banca tehnică.

„Eu nu vreau să-mi pierd viața pe bancă”

„Poate că o schimbare va fi benefică echipei. Voi sta de vorbă în zilele următoare cu oamenii din conducere. Cert e că există un conflict între mine și jucători.

Am și probleme de sănătate din cauza stresului. M-am îmbolnăvit. Pentru prima dată în 20 de ani nu am reușit să aduc un plus unei echipe, e vina mea. Suntem la capătul drumului, iar eu nu vreau să-mi pierd viața pe bancă”, a declarat Șumudică în cadrul unei conferințe de presă.

Kayserispor a învins-o azi pe Rizespor, în runda cu numărul 28 din campionatul Turciei. Kayseri a deschis scorul în debutul reprizei secunde, din corner (’48). Poziționat la bara a doua, Karlo Muhar a profitat de lipsa de marcaj și l-a bătut, din plonjon, pe Akkan, rămas fără reacție.

Rize a revenit în meci grație superexecuției semnate de Samu din colțul careului mare (’73). Egalitatea de pe tabelă nu a durat decât 4 minute însă. „Capul” câștigător trimis de Parlak a adus primul succes al lui Kayserispor după 4 etape.

Șumudică a preluat echipa pe locul 13 și o lasă pe locul 16

Rizespor e mai rău de când a venit Șumudică. Înainte, era pe locul 13. Acum este pe 16, fără victorie cu Șumi pe margine: patru înfrângeri și trei remize, ultimul eșec înregistrat pe terenul lui Kayseri, care se afla pe loc retrogradabil înaintea meciului direct. Rize mai are doar două puncte deasupra linei roșii!

Șumudică a preluat-o la finalul lunii ianuarie pe Rizespor. Antrenorul român era liber de contract după despărțirea produsă în această iarnă de Gaziantep, echipă pe care Șumi a reușit s-o ducă până în fruntea clasamentului, scrie gsp.ro.