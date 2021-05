Marius Șumudică (50 de ani) este noul antrenor al echipei FCSB. Tehnicianul s-a înțeles cu Gigi Becali și va lucra la gruparea „roș-albastră”, cu care va încerca să câștige titlul din Liga I.

Finanțatorul a anunțat că s-a înțeles cu noul antrenor

Formația latifundiarului din Pipera nu a mai triumfat în campionat din sezonul 2014-2015, atunci când era pregătită de Costel Gâlcă. În stagiunea 2020-2021, FCSB a ratat titlul, care a ajuns pentru a patra oară consecutiv la CFR Cluj.

„Vă pot spune că Toni Petrea nu a mai vrut să stea, i-am dat timp să se răzgândească. A zis că nu, atunci am luat legătura cu Șumudică. Am rezolvat! Am bătut palma, deci Șumudică va fi antrenor”, a anunțat Gigi Becali, miercuri seară, la Digi Sport.

Marius Șumudică a acceptat repede oferta lui Gigi Becali

Cu câteva minute înainte ca patronul de la FCSB să intre în direct, Marius Șumudică anunțase că are pe masă contractul oferit de Gigi Becali. „Mi-a apărut o ofertă din țară căreia dacă i-aș da curs ar fi greu să mă mai întorc la Rapid. Da, în momentul de față am o ofertă concretă de la FCSB, cu contractul pe masă. Urmează să mai discutăm, să am și eu o discuție cu familia mea.

E clar că îmi voi pierde mulți susținători, mulți prieteni, dar mă gândesc la familia mea, la tot ceea ce am trăit, la cât am suferit. Cred că e momentul să mă întorc în fotbalul românesc. Nu mai contează banii, am o situație financiară ok. Mi-e foame de trofee, de performanță”, a spus Șumudică pentru prosport.ro.

Marius Șumudică a dat astfel curs ofertei venite de la Gigi Becali. Cei doi au o relație de prietenie, iar machidonul a vrut de mai multe ori să-l aducă pe „Șumi” la echipa sa. Antrenorul este un mare rapidist, pentru că a jucat în Giulești, acolo unde a și antrenat.