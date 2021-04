Lupta la titlul din Liga I s-a încins, joi, la finalul partidei dintre CS „U” Craiova și FCSB, din etapa a 4-a a play-off-ului. Oltenii s-au impus cu scorul de 2-0 și au rămas în joc pentru cucerirea trofeului. Gazdele au marcat în prima repriză prin Alexandru Cicâldău, în minutul 38. Se părea că oaspeții pot reveni pe tabelă, după ce Bogdan Vătăjelu, fotbalistul gazdelor, a fost eliminat în minutul 54, pentru cumul de cartonașe.

Însă, tot oltenii au fost cei care au marcat, prin Dan Nistor. Mijlocașul a șutat slab de la 20 de metri, dar portarul Andrei Vlad a gafat uluitor și a deviat mingea în poartă.

Trei echipe luptă pentru titlul din Liga I

CFR Cluj este lidera campionatului, cu 41 de puncte, iar pe locul al 2-lea se află FCSB cu 39 de puncte. Craiova este pe 3, cu un total de 37 de puncte.

„Suntem fericiți pentru că ne-am atins obiectivul, cele trei puncte, sunt și mai fericit pentru că echipa a arătat o atitudine foarte bună. Tratăm fiecare meci cu maximă seriozitate și încercăm mereu să luăm cele trei puncte, indiferent de adversar.

Știm cu toții că FCSB are o echipă bună și se bate la campionat, am jucat și cu un om în minus pentru mult timp, dar am meritat victoria. Am simțit să atac prima bară și sunt foarte fericit că am marcat, nu o mai făcusem de ceva timp”, a afirmat Alexandru Cicâldău, fotbalistul gazdelor.

Cornel Dinu, critici la adresa jocului prestat de FCSB

Cornel Dinu a criticat jocul fără prespectivă al celor de la FCSB. „La FCSB nu vezi decât inspirația individuală a lui Tănase, a lui Moruțan poate. Dar nu vezi absolut nimic lucrat din punct de vedere tactic. Nu e de acum acest deficit, ci de mult, doar s-a reconfirmat la acest meci. FCSB nu a avut nicio situație clară în repriza a doua”, a spus „Procurorul” la Telekom Sport.