FCSB a ratat șansa de a-și menține diferența de puncte în clasament, după ce a fost învinsă, duminică seara, la Giurgiu, în confruntarea disputată cu Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 1-2, în etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I. Oaspeții au deschis scorul prin Claudiu Petrila, în minutul 28, gazdele au revenit pe tabela de marcaj după reușita lui Octavian Popescu (68). Sepsi a dat lovitura în minutul 81, prin Bogdan Mitrea. Jucătorul care a trecut pentru scurt timp pe la gruparea finanțată de Gigi Becali, în sezonul 2016 – 2017.

FCSB rămâne pe prima poziție și după eșecul cu Sepsi

După acest eșec, FCSB rămâne pe prima poziție a clasamentului, cu un total de 39 de puncte. Pe locul al 2-lea se clasează CFR Cluj, cu 38 de puncte, iar podiumul este încheiat de CS „U” Craiova (34).

„Ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci și ne bucurăm că am câștigat azi. E bine că am reușit să ne revenim după acea înfrângere, am câștigat aici și vrem să fim cât mai sus.

Din fericire, în prima repriză i-am dominat la tot. Din păcate, în a doua repriză am fost mai moi, dar e bine că am câștigat. Nu pot să spun că nu m-am gândit la CFR. M-am gândit și la ei să-i ajut. Eu mi-am făcut reaba aici. Îmi doresc să luăm noi titlul, dar, dacă nu se poate, aș vrea să ia titlul CFR Cluj”, a declarat Claudiu Petrila, autorul primului gol al partidei, conform Digi Sport.

Sebastian Colțescu a dat un penalty pentru FCSB, apoi s-a răzgândit și a revenit

În minutul 74, la scorul de 1-1, arbitrul Sebastian Colțescu a dictat o lovitură de la 11 metri, pentru cei de la FCSB, după ce Florin Tănase a căzut în careu. După câteva secunde, „centralul” a retractat, pentru că între timp se uitase la asistent, care îi făcuse semn că nu a fost nimic.