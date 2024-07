Franța. Marine Le Pen, al cărei partid, „Adunarea Națională”, este favorit în alegerile legislative de duminică, va reduce sprijinul pentru Ucraina. Considerată o apropiată a lui Vladimir Putin, aceasta anunță că partidul său va restricționa ajutorul militar pentru Kiev.

Politiciana de extremă dreaptă, din Franța, se așteaptă să preia guvernarea după alegerile de duminică. Ea și-a anunțat intențiile pentru situația în care partidul său va da viitorul premier.

Franța este unul dintre cei mai importanți susținători ai Kievului, însă acest lucru s-ar putea schimba. Marine Le Pen anunță că partidul său, de extremă dreaptă, va schimba politica dacă va ajunge la guvernare. Un nou tur de scrutin pentru alegerile legislative se va desfășura duminică, 7 iulie, în Franța. Iar Le Pen este hotărâtă să reducă drastic ajutorul militar pentru Ucraina, în concordanță cu cererile Moscovei.

De la începutul războiului, din februarie 2022, Vladimir Putin a declarat că ajutorul militar acordat Kievului prelungește conflictul. Aceasta pentru că armata ucraineană rezistă pe front și, mai mult, dă lovituri destul de dure invadatorilor ruși.

Marine Le Pen susține că un prim-ministru al formațiunii sale va împiedica Ucraina să folosească armele cu rază lungă de acțiune furnizate de Franța pentru lovituri în interiorul Rusiei. De asemenea, Le Pen a anunțat că va împiedica trimiterea de soldați francezi în Ucraina. Declarațiile sale vin în contradicții cu declarațiile președintelui Emmanuel Macron.

BREAKING:

Kylian Mbappé calls on the French youth to vote against Marine Le Pen

“I’m calling to vote against extremists that want to divide the country. I want to be proud to wear this shirt, I don't want to represent a country that doesn't represent my values." pic.twitter.com/KJ2aDr0tpC

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 16, 2024