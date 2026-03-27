Marina mexicană caută două veliere dispărute între Mexic și Cuba

Două veliere care transportau ajutoare umanitare și nouă persoane de diferite naționalități au fost date dispărute după ce au plecat de pe coasta de est a Mexicului, informează Le Figaro. Incidentul a fost raportat de Marina mexicană, care a demarat operațiuni de căutare și salvare în zona Mării Caraibelor.

Ambarcațiunile au părăsit portul Isla Mujeres, situat în statul Quintana Roo, vinerea trecută, și erau așteptate să ajungă la Havana între marți și miercuri. Conform oficialilor Marinei mexicane, până în prezent nu a fost stabilit niciun contact cu echipajele și nu se știe dacă acestea au ajuns la destinație.

„Până la acest moment, nu a fost posibil să se stabilească comunicarea sau să se confirme sosirea lor”, se arată în comunicatul publicat de Marina mexicană. Autoritățile au precizat că au mobilizat nave și avioane pentru a acoperi zona de căutare, însă condițiile meteorologice și întinderea mare a Mării Caraibelor complică eforturile de localizare.

Cele două ambarcațiuni transportau ajutoare destinate comunităților din Cuba, însă identitatea persoanelor aflate la bord nu a fost încă făcută publică. Oficialii mexicani subliniază că operațiunea de căutare continuă neîntrerupt, iar coordonarea se realizează împreună cu autorități cubaneze, în încercarea de a localiza cât mai rapid velierele dispărute.

A doua lună de primăvară vine cu un val de aer rece. Ploi, ninsori și vânt puternic în următoarea perioadă
Înalta Curte, decizie finală în procesul de 3,12 milioane dolari dintre Sorin Ovidiu Vântu și Banca Română de Scont
Experții maritimi atrag atenția că Marea Caraibelor poate fi periculoasă în această perioadă a anului, din cauza furtunilor și curenților puternici, care pot împinge vasele departe de traseul planificat. În trecut, astfel de incidente au necesitat zile întregi de căutări pentru a recupera ambarcațiuni sau supraviețuitori.

Familia și prietenii celor de la bord urmăresc cu îngrijorare evoluția situației, în timp ce autoritățile mexicane încearcă să adune toate informațiile disponibile pentru a evalua posibilele scenarii.

17:35 - Medvedev: Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea escalada nuclear
17:24 - A doua lună de primăvară vine cu un val de aer rece. Ploi, ninsori și vânt puternic în următoarea perioadă
17:18 - Thriller politic la vârful puterii. Serialul pregătit de Netflix
17:11 - Înalta Curte, decizie finală în procesul de 3,12 milioane dolari dintre Sorin Ovidiu Vântu și Banca Română de Scont
17:05 - Sephora, anchetată în Italia. Fetițe de 10 ani, ținta marketingului secret
16:58 - Momentul în care PSD ar fi putut face alianță cu AUR. Explicațiile lui Grindeanu

Punctul comun pe care îl au Liviu Dragnea și Călin Georgescu
Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata a mulți ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani
