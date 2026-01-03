Monden

Marina Almășan și-a făcut iubit. Este un afacerist cunoscut

Marina Almășan. Sursa foto: Facebook
Marina Almășan pășește în 2026 cu zâmbetul pe buze, lăsând în urmă perioada dificilă marcată de despărțirea de Georgică Cornu. După mai bine de un an de tensiuni și conflicte care au ajuns până la ordine de protecție, prezentatoarea se bucură acum de liniște și fericire în viața personală.

Marina Almășan are un nou iubit

Artista și-a anunțat recent susținătorii că a început o nouă relație, alături de Sorin Mărcuș, un om de afaceri cunoscut în mediul public. Cei doi au făcut pasul oficial de a-și împărtăși relația pe rețelele de socializare, iar atmosfera pare să fie una plină de armonie și încredere.

Marina Almășan

Marina Almășan. Sursa foto Facebook

Sorin Mărcuș a transmis un mesaj emoționant despre relația lor și despre bucuria pe care i-o aduce Marina Almășan. El a spus că Dumnezeu i-a adus-o în cale pe prezentatoare.

Sorin Mărcuș, mai fericit ca niciodată

„Iar acum, la final de an, trăiesc o bucurie profundă: iubesc și sunt iubit în același timp!! Cu liniște, cu grijă, cu zâmbete dimineața și seara. Cu vorbe și povești de viață spuse cu adevăr pentru o cunoaștere sinceră și reală a noastră. Cu acel sentiment rar că ești exact unde trebuie, lângă omul potrivit. Pentru asta sunt recunoscător din tot sufletul.

Marina Almășan și Georgică Cornu

Marina Almășan și Georgică Cornu. Sursa foto: Facebook

Dumnezeu nu îți aduce în cale omul pentru care te rogi, ci omul de care ai nevoie. Îți dă răbdare, îți dă disponibilitate și te învață să nu spui nu șansei atunci când El hotărăște că este momentul tău. Nu amâna!! Nu spune nu e pentru mine. Când Dumnezeu lucrează, acționează cu inima deschisă!”

Marina Almășan, scandal cu Georgică Cornu

Marina Almășan, prezentatoarea de la TVR, s-a despărțit de omul de afaceri Georgică Cornu după 12 ani împreună. El i-a deschis prezentatoarei TVR două procese, în urmă cu ceva timp, în care cere recuperarea unor sume pe care i le-ar fi oferit acesteia în timpul relației lor. Este vorba de 20.000 de euro.

