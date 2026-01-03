Marina Almășan și-a făcut iubit. Este un afacerist cunoscut

Marina Almășan pășește în 2026 cu zâmbetul pe buze, lăsând în urmă perioada dificilă marcată de despărțirea de Georgică Cornu. După mai bine de un an de tensiuni și conflicte care au ajuns până la ordine de protecție, prezentatoarea se bucură acum de liniște și fericire în viața personală.

Artista și-a anunțat recent susținătorii că a început o nouă relație, alături de Sorin Mărcuș, un om de afaceri cunoscut în mediul public. Cei doi au făcut pasul oficial de a-și împărtăși relația pe rețelele de socializare, iar atmosfera pare să fie una plină de armonie și încredere.

Sorin Mărcuș a transmis un mesaj emoționant despre relația lor și despre bucuria pe care i-o aduce Marina Almășan. El a spus că Dumnezeu i-a adus-o în cale pe prezentatoare.

Dumnezeu nu îți aduce în cale omul pentru care te rogi, ci omul de care ai nevoie. Îți dă răbdare, îți dă disponibilitate și te învață să nu spui nu șansei atunci când El hotărăște că este momentul tău. Nu amâna!! Nu spune nu e pentru mine. Când Dumnezeu lucrează, acționează cu inima deschisă!”

Marina Almășan, prezentatoarea de la TVR, s-a despărțit de omul de afaceri Georgică Cornu după 12 ani împreună. El i-a deschis prezentatoarei TVR două procese, în urmă cu ceva timp, în care cere recuperarea unor sume pe care i le-ar fi oferit acesteia în timpul relației lor. Este vorba de 20.000 de euro.