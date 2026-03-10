Marina Almășan, cu noul partener la procesul cu Georgică Cornu: A ținut să mă însoțească

Marina Almășan a ajuns la tribunal în cadrul dosarului penal care vizează presupusa încălcare a ordinului de protecție emis împotriva fostului său partener, omul de afaceri Georgică Cornu. Vedeta TVR a venit la Judecătoria Sectorului 1 însoțită de noul său partener, Sorin Mărcuș, și de avocatul Adrian Cuculis.

Prima etapă a disputei dintre cei doi s-a desfășurat în camera preliminară a instanței, unde au fost analizate aspecte procedurale legate de dosar.

Vedeta de televiziune a transmis că nu își dorește implicarea în procese, dar a precizat că dosarul penal a apărut în urma unor situații care ar fi încălcat ordinele de protecție emise anterior.

„Vreau să-i mulțumesc încă o dată lui Adrian Cuculis pentru că mi-a oferit șansa de a fi apărată de cel mai bun avocat (a fost, din nou, strălucit în instanță!). Și-i mulțumesc și lui Sorin pentru că a ținut să mă însoțească, să-mi fie alături cu toată dragostea lui, mai ales că exista riscul să mă trezesc față-n față , la propriu, cu ‘Trecutul’ și să-mi răscolesc din nou sufletul. A fost așadar unul din nenumăratele procese ce au urmat deciziei mele radicale de acum doi ani, de a pune punct unui capitol nefericit din viața mea. Acest penal ce conține numele lui Georgică Cornu nu a fost nici iscat, nici măcar dorit de mine. A fost generat de încălcările repetate ale celor două ordine de restricție.

Sub teroarea acelei perioade, eu nu am făcut decât să le raportez către cei ce mă apărau pe atunci – Secția 1 Poliție. Era obligația mea de ‘victimă’. După un an de cercetări minuțioase, polițiștii și procurorii au confirmat desele încălcări ale Ordinului, îndreptându-se penal împotriva celui vinovat. Legile sunt foarte drastice în această situație (motiv real de liniște, de altfel, pentru cei aflați în situații similare mie), iar finalul , potrivit legilor în vigoare, este dramatic. Nu îl doresc nicidecum, nicicui.

Eu nu sunt un om răzbunător, nu știu să fac rău și îmi crează un disconfort major (cu durere fizică, chiar) astfel de situații. Nu-mi doresc decât să uit drumul spre judecătorii și tribunale. Însă mai am încă multe, multe zile în care mă voi afla aici. Probabil, ani la rând. Dar, în preajma mea sunt inși care țin la mine și îmi dau putere. La un moment dat, se va termina și mă voi întoarce la viața mea, plină de oameni buni și de iubire!”, a spus Marina Almășan.

Avocatul Adrian Cuculis a explicat că dosarul a intrat în etapa camerei preliminare și a precizat că următorul termen este programat pentru luna aprilie.

„Am avut cu Marina Almășan primul termen de judecată pe cameră preliminară, în dosarul unde Georgică Cornu, în calitate de inculpat, a fost trimis în judecată de către procurori cu privire la încălcarea ordinului de protecție. Dacă vă întrebați ce a putut să invoce Georgică Cornu, o să vă spun. Deși a trimis o cerere greșit către parchet, avea pretenția să primească răspuns. Ne vedem pe 16 aprilie, în aceeași formulă”, a spus Cuculis.

La termenul de la Judecătoria Sectorului 1, omul de afaceri nu a fost prezent personal, fiind reprezentat de avocata sa, Dalina Terzi. Aceasta a explicat că în etapa camerei preliminare sunt analizate doar chestiuni tehnice legate de dosar.

”Domnul Cornu nu a fost prezent la tribunal, pentru că pe cameră preliminară nici nu avea de ce să vină. Se discută 10 minute niște aspecte tehnice. Prin urmare, făcea 1.200 de kilometri doar că să plece în 10 minute după discuția tehnică. Nu știu de ce se aștepta cineva de la partea adversă să vină. Acesta nu e procesul penal propriu-zis.

Domnul Sorin Mărcuș a venit împreună cu doamna Almășan. A stat cu ea și în sala de judecată și afară, până să intre. Domnul Mărcuș a venit pentru susținere morală. A și declarat că a venit s-o susțină în caz că venea domnul Cornu, ceea ce mi se pare absolut drăguț din partea dânsului. Deși doamna Almășan s-a mai întâlnit cu domnul Cornu la termenele de judecată de la ordinele de protecție și nu a mai fost atât de tulburată.

În această etapă a procesului penal, judecătorul de drepturi și libertăți analizează – inclusiv în funcție de criticile aduse de inculpat – legalitatea procedurii de cercetare și urmărire penală și legalitatea Rechizitoriului de trimitere în judecată”, a explicat avocata Dalina Terzi.

Domnul Cornu a criticat legalitatea urmăririi penale sub trei aspecte: încălcarea dreptului la apărare, luarea în considerare a unui istoric penal din cazierul operativ, iar nu din cazierul judiciar și efectuarea unor acte de urmărire penală în temeiul unor ordonanțe ale procurorului de caz care fuseseră infirmate de procurorul șef al parchetului. În privința ultimului motiv invocat (actele de urmărire penală efectiate in baza ordonantelor infirmate), sunt relevante strict actele dosarului penal, nu există probatorii care pot fi administrate suplimentar. În privința istoricului penal, am depus la dosar pentru Georgică Cornu un cazier judiciar eliberat acestuia la cerere la ghișeu, care este curat ca lacrima.

Iar în legătură cu încălcarea dreptului la apărare al domnului Cornu în etapa de urmărire penală, am arătat și dovedit instanței faptul că – în decembrie 2024 și în iulie 2025 – chiar eu am solicitat procurorului să ne aprobe studierea dosarului penal pentru ca domnul Cornu să poată fi audiat, ambele cereri rămânând fără răspuns.

Ulterior, în noiembrie 2025, am fost contactată telefonic de procurorul de caz, care – pe baza informațiilor furnizate de mine – a verificat situația cererilor din dec 2024 și iulie 2025 (pe care a rezultat că nu le-a identificat în sistemul intern) și mi-a recomandat să îi transmit prin watsup o nouă cerere de studio, pe care mi-a aprobat-o extrem de rapid. Cu toate acestea, la momentul la care ni s-a permis studierea dosarului, referatul de terminare a urmăririi penale era deja intomcit iar Rechizitoriul în curs de redactare, domnul Cornu nemaiavând ocazia să fie audiat (imprejurare care ar fi lămurit majoritatea situațiilor reținute de Parchet în sarcina sa), ”, a mai explicat avocata Dalina Terzi.

La cererea noastră pentru domnul Georgică Cornu și în ciuda opoziției exprimate de Marina Almășan instanța – în ton cu opinia reprezentantului Ministerului Public (procurorul de ședință) parte din completul de judecată – a apreciat că se impugn verificări cu privire la cererile formulate în numele și pentru domnul Cornu în decembrie 2024 și iulie 2025 pentru studierea dosarului și a decis amânarea cauzei pentru aceste verificări”, a explicat avocata Dalina Terzi.

Aceasta a mai spus că, în opinia sa, reacțiile publice ale Marinei Almășan privind procesele ar fi exagerate și a susținut că numărul termenelor de judecată este limitat. În același context, avocata a afirmat că evoluția termenului de la începutul lunii martie ar fi fost favorabilă clientului său.

În paralel, între cei doi există și un proces civil, în care Georgică Cornu solicită recuperarea sumei de 200.000 de euro, bani despre care susține că i-ar fi oferit Marinei Almășan la începutul relației pentru a-și achita datoriile rezultate după partajul cu regretatul Victor Socaciu.