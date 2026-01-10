Secrete din trecutul amoros al lui Sorin Mărcuș. Cu cine s-a iubit înainte de Marina Almășan

Omul de afaceri Sorin Mărcuș a avut de-a lungul timpului mai multe relații care au atras atenția publicului, fie prin intensitatea lor, fie prin discreția cu care au fost trăite. Înainte de a începe povestea alături de prezentatoarea Marina Almășan, el a legat conexiuni cu femei cunoscute din sport și televiziune.

Relația actuală cu Marina Almășan a fost confirmată recent, într-o manieră discretă, de ambii parteneri. Omul de afaceri a spus că Dumnezeu i-a scos-o în cale pe prezentatoarea TV, care a trecut printr-un divorț și o relație tensionată cu Georgică Cornu.

În 2013, Mărcuș a povestit despre relația cu fosta sportivă Monica Iagăr, subliniind importanța prieteniei și a respectului într-un cuplu. „Graba și deciziile impulsive nu duc la stabilitate, preferăm o construcție lentă, bazată pe cunoaștere reciprocă.”

După despărțirea de Monica, omul de afaceri a format un cuplu cu Florentina Opriș, cu care a apărut frecvent la evenimente mondene. Relația s-a încheiat după aproape doi ani, într-un mod civilizat, fără conflicte publice.

La finalul anului 2025, Sorin Mărcuș a reflectat asupra transformărilor prin care a trecut, marcate de probleme de sănătate și experiențe personale dificile.

„Anul meu a început cu suferință și o luptă grea pentru sănătate. A fost durere, teamă, dar și o mare lecție despre cât de prețioasă este viața. Au urmat două încercări nereușite de a construi o poveste de dragoste… Dar Dumnezeu avea un plan mai bun pentru mine! Trebuia să fiu liber din toate punctele de vedere, sufletește, emoțional, chiar și în gânduri, pentru a putea lăsa ușa deschisă persoanei care avea să vină în viața mea.”

Alături de Marina Almășan, Mărcuș a spus că trăiește o iubire autentică, marcată de respect, sinceritate și echilibru.

„Iar acum, la final de an, trăiesc o bucurie profundă: iubesc și sunt iubit în același timp! Cu liniște, cu grijă, cu zâmbete dimineața și seara. Cu acel sentiment rar că ești exact unde trebuie, lângă omul potrivit. Pentru asta sunt recunoscător din tot sufletul.”

Omul de afaceri a mai transmis că descoperirea iubirii adevărate vine la momentul potrivit, atunci când inima și mintea sunt pregătite.

„Dumnezeu nu îți aduce în cale omul pentru care te rogi, ci omul de care ai nevoie. Îți dă răbdare, îți dă disponibilitate și te învață să nu spui „nu” șansei atunci când El hotărăște că este momentul tău”, a spus el pentru Cancan.