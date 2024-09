Sport Maricica Puică, nemulțumită de blocarea pensiilor viagere







Campioană olimpică la Los Angeles 1984 și multiplă medaliată mondială și europeană, Maricica Puică solicită reconsiderarea atitudinii Guvernului în privința rentelor viagere ale sportivilor, blocate la nivelul din 2017.

Maricica Puică și Doina Melinte nemulțumite de stagnarea rentelor viagere

Situația creată de Guvern în 2017, prin blocarea pensiilor viagere, nemulțumește numeroși foști campioni. Doina Melinte este una din campioanele noastre care a dat glas acestei nemulțumiri brutal.

Maricica Puică, fostă medaliată cu aur (3000 m) și bronz (1500 m) la Olimpiada de la Los Angeles 1984, are o rentă în prezent 6.737 lei. Este aceeași sumă pe care o primea și acum șapte ani

Maricica Puică a povestit pentru gsp.ro frânturi din viața și din nemulțumirile ei

Întrebată dacă are probleme cu sănătatea, fosta campioană, acum în vârstă de 74 de ani a spus că nu are probleme mari în afara unei operații la rotulă, făcută un pic cam tarziu.

„Am avut un necaz mai mare în urmă cu vreo doi ani, când mi-am spart rotula de la genunchiul stâng, la Iași. Eram în curte la sora mea, n-am fost atentă la o treaptă și am pățit accidentul ăsta. Și eu, fraieră!, n-am dat atenție mare o perioadă, am zis că se lipește osul singur, am stat mai mult pe infiltrații, dar n-a funcționat. (...) M-am operat în urmă cu vreo șase luni. Era inevitabil! Mi-au scos bucățile alea de os, iar acum sunt vindecată deja în proporție de 70 la sută. Dacă așa a vrut Dumnezeu să mă pună la încercare, ce să fac?! E bine însă că am în regulă piciorul drept, să pot conduce mașina, că e automată. Și mi-e suficient!”, spune Maricica Puică

Atingând problema rentei viagere, rentă blocată de Guvern acum șapte ani, Maricica Puică declară supărată că memoriul de la Guvern și de la ANS depus de Doina Melinte a rămas fără efect și că a fost sfătuită să nu vorbească despre acest lucru că poate o taie (renta) de tot.

„Domne’, multă lume m-a sfătuit să-mi țin gura, să nu mai comentez nimic, că poate ne taie și renta aia, așa cum e. Dar de ce să tac? Din sistemul normal de pensii, încasam până recent 2.150 de lei. A crescut la 2.500, iar cu impozit ajung acum pe la 2.300. Realmente muream de foame cu banii ăștia dacă n-ar exista renta viageră. Eu nu înțeleg de ce o țin blocată de atâta vreme”

Rațiunile economice, un motiv prea puțin plauzibil, pentru blocarea rentelor

Maricica Puică, nu ia în considerare declarația guvernanților potrivit căreia renta viageră a fost oprită din rațiuni economice

„Daaa! Rațiuni economice! Mă uitam și pe indemnizațiile de merit, pe care le încasează pe o altă grilă sute de persoane, nu numai din sport. Eu știu foarte bine ce e acolo, că soțul meu, regretatul antrenor Ion Puică, a fost și el pe listă până s-a prăpădit. Indemnizațiile sunt și ele blocate acum, e adevărat!, dar cum or fi crescut în timp, că eu, campioană olimpică, medaliată la Mondiale și la Europene, am ajuns să fiu sub unii care lucrau pe la birouri și mutau trei hârtii din stânga în dreapta. Ce Dumnezeu! Am făcut sport timp de 24 de ani și-i cam știm pe toți care se învârteau în sistem. Unii nici n-au ce căuta acolo!”, declară fosta sportivă

Sacrificiile făcute de marii sportivi sunt trecute prea ușor cu vederea de cetățeni

Maricica Puică este de părere că lumea trece foarte ușor peste sacrificiile făcute de sportivi pentru a ajunge la performanță.

„Chiar mă macină subiectul ăsta, fiindcă lumea trece realmente foarte ușor peste sacrificiile de viață pe care le-am făcut ani de zile pentru a aduce glorie României, până la urmă. N-am avut o zi de naștere, o onomastică, o sărbătoare, doar muncă și iar muncă. Sincer vă spun: mă cuprinde câteodată plânsul când îmi răscolesc toate amintirile astea dureroase și mulțimea de sacrificii, începând, cum spuneam, cu imposibilitatea de a avea un copil. (...) era lupta între noi, sportivi, antrenori, încât nu te puteai opri ca să faci copii. Nu mai puteai continua apoi. Nu mai aveai condiții. Nu te mai băga nimeni în seamă.”, a mai spus Maricica Puică.

Maricica Puică singură printre căței și pisici

Campioana de la Los Angeles, stă în prezent singură, în urma decesului soțului ei, Ion Puică.atletism

„Stau la Câmpulung Muscel, unde locuiam cu Puică. Sunt singură, doar eu alături de pisicile și câinii mei. Am vreo 14 animăluțe. Toată lumea însă aici e foarte deschisă și prietenoasă, ne ajutăm reciproc. Și ne ajutăm că așa ne spune calitatea umană, nu că sunt eu Maricica Puică!

Nici nu mai contează asta! Oricum, nu stau locului deloc. Umblu, merg pe la concursuri, pe la reuniuni. Uite, zilele următoare avem o întâlnire la Predeal cu foști atleți. Ne revedem acolo să mai depănăm amintiri”, declară dna. Puică.

Dezamăgită de atletismul românesc

Referindu-se la atletismul românesc, fosta sportivă spune că e un dezastru.

„Un dezastru! Nu se poate să distrugi atâtea stadioane și să faci altele în loc, dar să renunți la pistele de atletism. E o rușine națională! Măi, oameni buni, nu mai au copiii unde să facă un sport ca lumea, mai ales că atletismul e baza tuturor sporturilor! Nici în școală nu se mai face. Vin toți cu scutiri ca să fugă la telefon și la laptop. E mare păcat ce se întâmplă!”, a declarat la final Maricica Puică