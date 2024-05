Justitie Maricel Păcuraru, patronul de la Realitatea Plus, pierde încă un proces împotriva Romprest







Maricel Păcuraru, patronul postului Realitatea Plus, continuă să înregistreze înfrângeri în instanță în tentativa sa de preluare ostil abuzivă a companiei Romprest Service, demarată în urmă cu patru ani.

Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, a mai pierdut un proces în instanță. Tribunalul București a respins cererea companiei Detaco Ltd, deținută de familia Păcuraru, împotriva firmelor Invest SRL, Premium Management Team SRL și Romprest Service SA.

Potrivit deciziei instanței, Tribunalul București, Secția a VI-a civilă: „Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor EUROPREST INVEST SRL şi PREMIUM MANAGEMENT TEAM SRL. Respinge cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale formulată împotriva pârâţilor EUROPREST INVEST SRL şi PREMIUM MANAGEMENT TEAM SRL, ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâta COMPANIA ROMPREST SERVICE SA. Respinge cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale formulată de reclamanta DETACO LTD, în contradictoriu cu pârâta COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, ca inadmisibilă.“, se arată pe site-ul Ministerului Justiției.

Preluarea abuzivă ostilă stopată în justiție

Maricel Păcuraru controlează 42,69% din operatorul de salubritate Romprest în urma achiziției în aprilie 2020 a companiei Detaco Ltd Canada. Tranzacția, încheiată de fiul lui patronului Realitatea Plus, Paul Păcuraru, pentru suma de 100 de dolari canadieni este investigată de Poliție și Parchetul Capitalie, conform G4Media. Potrivit sursei citate, cu un an în urmă deținătorul pachetului de acțiuni cerea un preț de 15 milioane de euro.

După preluarea pachetului de acțiuni din Romprest pentru o sumă ridicolă, Păcuraru a demarat un proces de preluare ostil abuzivă a operatorului de salubritate. O cotă de 43,76% din acțiunile Romprest este deținută de medicul Mihai Dracea, prin companiile Europrest Invest și Premium Management, care s-a opus acestei manevre și împotriva cărora Maricel Păcuraru a solicitat ordonanța președințială. 10% din acțiuni sunt deținute de către stat, prin Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

În iulie 2020, în cadrul unei Adunări generale a acționarilor, familia Păcuraru a preluat conducerea executivă a Romprest. Deciziile AGA au fost însă invalidate în instanță. Directorul Bogdan Adimi, care asigură conducerea executivă a operatorului în prezent, a depus o plângere conform căreia decizia AGA din iulie 2020 ar fi fost luată pe baza unor acte false. În urma plângerii, Parchetul Curții de Apel București a demarat o investigație penală.

„A cumpăra cu 100 de dolari canadieni participații care-ți conferă dreptul indirect de a deține 43% din patrimoniul unei societăți care valorează poate chiar milioane de euro reprezintă fără doar și poate o infracțiune“, a declarat Adimi anul trecut.

„Am făcut-o pentru că pot!“, a fost replica dată de Păcuraru în septembrie, în cadrul unei ședințe AGA a Romprest, citat de Capital.

Un dosar penal stufos

Informații suplimentare au apărut ulterior în dosarul duty-free-urilor de pe aeroportul Otopeni. Fostul director al CNAB, George Dorobanțu, a depus o plângere penală pentru șantaj împotriva lui Maricel Păcuraru, potrivit căruia acesta, prin intermediul unui apropiat, ia-r fi cerut ca CNAB să vângă către Detaco pachetul de 10% acțiuni din Romprest. Sau să asigure voturile necesare în AGA care să permită patronului Realitatea să preia controlul operatorului de salubritate, conform G4Media.

Maricel Păcuraru mai are calitatea de acuzat și într-un alt dosar penal pentru că a prejudiciat Loteria Română cu peste 25 de milioane de euro, alături de alți complici. Dosarul Loteria, nr. 47691/3/2015 bate însă pasul pe loc de aproape nouă ani. Anul trecut, în vară, la cea de-a 58-a înfățișare în instanță, avocatul lui Maricel Păcuraru a declarat că a depus un memoriu solicitând constatarea prescrierii.

Patronul de la Realitatea nu este însă deloc deranjat de cazierul său penal voluminos. Ba, din potrivă, se mândrește cu el. „Respectă infractorii, mă! Cine nu e infractor în ziua de azi înseamnă că e prost! Nu are ce căuta în business!”, le-a strigat Maricel Păcuraru în 2020 celor de la Romprest, potrivit Libertatea.