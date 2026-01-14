Marea schismă din Europa la care participă activ și România: E un drum ireversibil
- Cristi Buș
- 14 ianuarie 2026, 21:50
- Dezbaterea de la Bruxelles a vizat eliminarea completă a dependenței energetice de Rusia
- Oficialii europeni și ucraineni au discutat despre securitatea energetică a UE
- Virgil Popescu avertizează că Europa riscă să schimbe o dependență cu alta
- Accelerarea investițiilor și reducerea birocrației sunt considerate esențiale
- Experiența crizelor recente a arătat că dependența energetică expune Europa la șantaj
- Statele Unite sunt considerate un aliat-cheie în asigurarea securității energetice europene
- Unitatea și investițiile strategice sunt prezentate drept cheia securității energetice
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că Uniunea Europeană se află pe un „drum ireversibil” către independența energetică și nu va mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie. Declarațiile au fost făcute marți, la Bruxelles, în cadrul unei dezbateri dedicate securității energetice europene în contextul războiului din Ucraina.
Dezbaterea de la Bruxelles a vizat eliminarea completă a dependenței energetice de Rusia
Virgil Popescu a participat la evenimentul intitulat „Choking the Kremlin’s War Machine: Securing EU Energy Supply Without Russia”, organizat împreună cu European Policy Centre.
Potrivit europarlamentarului, unul dintre mesajele centrale ale dezbaterii a fost faptul că impactul sancțiunilor energetice se resimte tot mai clar asupra capacității Rusiei de a-și susține efortul de război.
„Mașina de război a lui Putin este tot mai slăbită, iar Uniunea Europeană se află pe un drum ireversibil către independența energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie”, a transmis Popescu.
Oficialii europeni și ucraineni au discutat despre securitatea energetică a UE
La dezbatere au participat comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, Trimisul Special Internațional al Uniunii Europene pentru implementarea sancțiunilor, David O’Sullivan, precum și secretarul de stat în Ministerul Energiei din Ucraina, Roman Andarak.
Discuția a fost moderată de Amanda Paul, expert în cadrul European Policy Centre.
Virgil Popescu avertizează că Europa riscă să schimbe o dependență cu alta
În intervenția sa, europarlamentarul român a atras atenția asupra unui risc major care ar putea afecta strategia energetică a Uniunii Europene. Potrivit acestuia, eliminarea dependenței de gazul și petrolul rusesc nu trebuie să conducă la apariția unor noi vulnerabilități strategice.
„Independența energetică reală nu poate fi construită pe noi vulnerabilități. Mă refer la tehnologia pentru energie regenerabilă și stocaj pe care o importăm din state terțe. Trebuie să o producem aici, în Europa sau în state aliate”, a declarat Virgil Popescu.
Accelerarea investițiilor și reducerea birocrației sunt considerate esențiale
Virgil Popescu a subliniat că decuplarea totală de energia rusească presupune măsuri rapide și ferme la nivel european. Printre prioritățile menționate se numără debirocratizarea proceselor de autorizare și accelerarea investițiilor în noi capacități de producție, stocare și modernizare a rețelelor de transport.
Potrivit acestuia, Parlamentul European a adoptat deja o serie de măsuri în acest sens, însă ritmul implementării trebuie intensificat pentru a răspunde presiunilor geopolitice actuale.
Experiența crizelor recente a arătat că dependența energetică expune Europa la șantaj
Fost ministru al Energiei, Virgil Popescu a declarat că experiența ultimilor ani demonstrează clar riscurile oricărei forme de dependență energetică. În opinia sa, Rusia a folosit energia ca instrument de presiune politică și economică, în special în contextul conflictului din Ucraina.
„Exact acest lucru l-a demonstrat Rusia prin utilizarea energiei ca armă”, a afirmat europarlamentarul.
Statele Unite sunt considerate un aliat-cheie în asigurarea securității energetice europene
Virgil Popescu a menționat că, în perioada de criză, colaborarea cu aliații a fost decisivă pentru stabilitatea energetică a Europei. El a evidențiat rolul Statelor Unite, care au sprijinit Uniunea Europeană prin livrări de gaze naturale lichefiate (GNL).
În acest context, europarlamentarul a insistat asupra necesității consolidării pieței energetice europene, a parteneriatelor strategice și a diplomației energetice.
Unitatea și investițiile strategice sunt prezentate drept cheia securității energetice
În final, Virgil Popescu a transmis că obiectivele de independență și securitate energetică pot fi atinse doar prin solidaritate la nivel european, investiții inteligente și reducerea barierelor administrative.
„Doar astfel vom putea să ne atingem obiectivele de independență și securitate energetică”, a concluzionat europarlamentarul PNL.
