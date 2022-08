Marcel Iureș împlinește 71 de ani. Actorul român, succes răsunător la Hollywood, dar și pe scena teatrului românesc

Marcel Iureș a primit, de două ori în cariera sa, titlul de cel mai bun actor de teatru din țara noastră. Din anul 1995, acesta ocupă și funcția de președinte al Fundației Culturale Artistice al Teatrului ACT.

Marcel Iureș, o viață dedicată pasiunii pentru actorie

Actorul se năștea în anul 1951, la Băilești, în județul Dolj. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti în anul 1978. Între 1978-1981, Marcel Iureș a jucat pentru Teatrul Național Cluj, în piese precum: „Afară în fața ușii” și „Perșii”. Tot în acea vreme, actorul a interpretat și rolul lui Frantz Lizt în filmul „Vis de ianuarie”, regizat de Nicolae Oprițescu.

De 37 de ani, Marcel Iureș este căsătorit cu Irina, profesoară de pian. Cei doi au împreună un fiu, pe Alexandru, care a și moștenit dragostea pentru teatru. Despre băiatul său, actorul vorbește în termeni admirativi.

„Este un copil frumos, căruia i-am transmis toate spaimele și ipohondriile mele. Dar este un om minunat. Baza relației noastre și cred că baza oricărei relații cu un copil este răbdarea și prietenia. Și eu am dreptate, dar el este mai evoluat și mai deștept”, declara actorul Marcel Iureș în emisiunea „Dincolo de cuvinte”.

Roluri remarcabile în piese de teatru

Printre rolurile din teatru cu care Marcel Iureș a cucerit publicul sunt demne de a fi menționate:

Garcin în „Cu ușile închise” de Jean-Paul Sartre, regia Mihai Măniuțiu (1982);

Horațio în „Hamlet” de William Shakespeare, regia Alexandru Tocilescu (1985);

Contele în „Câinele grădinarului” de Lope de Vega, regia Florian Pittiș (1988);

Beckman în „Afară în fața ușii” de Wolfgang Borchert, regia Mihai Măniuțiu(1991);

Richard III în „Richard al III-lea de William Shakespeare, regia Mihai Măniuțiu (1993);

Martin în „Capra sau Cine e Sylvia?” de Edward Albee, regia Alexandru Dabija (2007);

Nae Cațavencu în „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, regia Alexandru Dabija (2011).

Printre filmele românești în care a jucat actorul Marcel Iureș se numără „Ultimul mesager”, „Stejarul” (1992), „Stâlpii societății”, „Vacanța cea mare” (1988), „Duelul” și „Română”. În anul 2002, actorul interpreta rolul lui Octav, în filmul omonim, în regia lui Serge Ioan Celebidachi.

Marcel Iureș la Hollywood

Marcel Iureș a fost distribuit în roluri din filme celebre de la Hollywood, printre care „The Peacemaker” cu George Clooney, (1997) „Mission Impossible” (1996) cu Tom Cruise și „Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles” (1994), alături de Tom Cruise și Brad Pitt.

În anul 2017, actorul român a făcut parte din juriul de preselecţie pentru cea de-a XX-a ediţie a Galei Tânărului Actor – HOP, iar în anul 2018 a fost parte din juriul de la Gala Premiilor UNITER, la ediţia a XXVI-a.

De altfel, în anul 1999, respectiv 2002, în cadrul Galelor Premiilor Uniter, actorul Marcel Iureș primea premiul pentru cel mai bun actor în rol titular, iar în anul 2004 a primit Premiul pentru Excelenţă. În 2001, Fundaţia pentru Teatru şi Film Tofan i-a oferit actorului trofeul pentru cea mai importantă personalitate din teatrul românesc, iar în anul 2008 Marcel Iureș lua Marele Premiu „Flacăra”, în cadrul unei Gale organizate la Teatrul Naţional Bucureşti, conform Agerpres.