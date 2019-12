Marele actor Marcel Iureș joacă din această toamnă la Cluj-Napoca în spectacolul ”Furtuna” de William Shakespeare, în regia lui Tompa Gabor. Iureș revine lunar la Cluj pentru a jucat cu sala plină acest spectacol. În ianuarie 2020 va susține trei astfel de spectacole. El este interpretul magicianului Prospero.

Iureș a fost invitat la Festivalul Uniunii Teatrelor Europene (UTE) la o discuție cu cel mai mare teatrolog romîn, George Banu, care locuiește la Paris, iar tema discuției a fost singurătatea actorului.

Ideea discuției a propus-o Banu, care a precizat că ”singurătatea actorului suscită uneori tulburări extreme căci ne confruntă cu o prezență scenică lipsită de suporturi străine…unde intervine doar dialogul intens cu muzica. Există și spectacole unde actorul e pus singur în scenă în mod evident. Performanța rămâne indiscutabilă, dar prezența evidentă a teatrului jenează, îi reduce dimensiunea exemplară”.

Iureș a răspuns sincer în discuția cu Banu despre modul cum joacă și simte un actor singur pe scenă. „Un actor nu e niciodată singur. Nici oamenii nu sunt singuri. Ce facem noi, actorii, este să multiplicăm singurătăți”, a spus Iureș.

„M-am temut și mă tem în continuare, ce-i drept mai puțin, de moarte și de bătrânețe. Am atins adâncimi mari în prostia de a căuta și evita, prin cunoaștere, bătrânețea, neputința, moartea, slăbiciunea. Nu am aflat cum să le evit. Dar am traversat experiența aceasta. Nu e nimic de evitat sau de prevăzut în moarte, în bătrânețe. Ce am reușit să înțeleg a fost că nu poți juca toate astea”, a mai spus Iureș.

„E fascinant să stai singur pe scenă. Afli multe despre tine în singurătatea asta”, crede Marcel Iureș.

Acesta este unul din cei mai mari actori români, cu o carieră de succes în teatru și film.

Întrebat de reporterul EVZ ce preferă, film sau teatru, Iureș a declarat ”clar teatrul, nici nu se discută”.

Festivalul UTE a avut loc după cinci ani la Cluj-Napoca la Teatrul Maghiar de Stat.

