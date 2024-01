Marcel Ciolacu nu vorbește cu Klaus Iohannis. Cu cine se sfătuiește premierul

Marcel Ciolacu, premierul Româniaei, nu are o comunicare foarte bună cu președintele Klaus Iohannis. Întrebat dacă i-a cerut miercuri preşedintele Iohannis să rezolve rapid problema fermierilor, Ciolacu a răspuns: „Suntem la fake news-uri, n-am avut această discuţie cu preşedintele Iohannis.

„Singurul lucru pe care îl constat şi eu este că marea majoritate a problemelor invocate de către fermieri, dar şi de către transportatori, s-au rezolvat şi vom continua să finalizăm tot ceea ce am convenit, cu coridoarele, non UE şi UE, care durează o perioadă mai lungă de timp. Joi am terminat cu rovignetele, cu creditele bancare la agricultori, cu amânarea ratelor. Ce anume să-mi solicite preşedintele, ceva ce am rezolvat deja? Presupun că dacă mi-ar fi solicitat ceva, mi-ar fi solicitat din prima zi de conflict, dar n-am avut acest dialog”, a spus Marcel Ciolacu la Realitatea Plus.

Cu cine se sfătuiește Marcel Ciolacu

Întrebat ce „aranjamente” are cu preşedintele Klaus Iohannis în vederea alegerilor, Ciolacu a răspuns: „Dumneavoastă aţi face aranjamente cu cineva care îşi încheie mandatul?”.

Premierul Marcel Ciolacu a mai declarat că a avut şi are discuţii cu foşti premieri, printre care şi Adrian Năstase, pentru a îşi aduna informaţia necesară ca să ia deciziile corecte.

Ciolacu a fost întrebat la Realitatea Plus dacă îşi asumă guvernările anterioare ale Partidului Social Democrat.

„Nu îmi aduc aduc aminte de vreo guvernare dezastruoasă a PSD. Nu ştiu, am văzut în ultimul timp că nu îl iubiţi foarte mult pe Adrian Năstase, dar a avut o guvernare de excepţie. Am avut discuţii cu domnul Adrian Năstase şi am discuţii. Este normal să am discuţii cu toţi foştii prim-miniştri, am avut şi cu domnul Tăriceanu, şi să îmi strâng informaţia necesară să iau deciziile corecte”, a menţionat premierul Ciolacu.

Acesta a mai spus că „prostii şi tâmpenii” au făcut foştii lideri ai PSD, „mai ales toţi cei care au pierdut alegerile pentru funcţia de preşedinte”.