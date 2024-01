Ciolacu nu uită. Ce-i reproșează lui Klaus Iohannis după patru ani

Marcel Ciolacu nu uită momentul în care președintele Klaus Iohannis l-a acuzat că vrea să cedeze Ardealul ungurilor. S-a întâmplat, în 2020, înainte de marea reconciliere PSD – PNL. Șeful statului i-a acuzat, pe un ton tăios, pe cei de la PSD, că vor să cedeze Ardealul Ungariei, pe mână cu UDMR. După nici doi ani de la această declarație, Klaus Iohannis își dădea acordul pentru coaliția de guvernare PSD – PNL.

Președintele PSD a declarat că nu uită acuzațiile pe care i le aducea Iohannis când nu avea nevoie de social-democrați. Marcel Ciolacu susține că nu va uita cum a ieșit Iohannis să-l acuze că fură Ardealul, împreună cu UDMR. Cu atât mai mult cu cât a fost sunat de mama sa, speriată că va ajunge la pușcărie pentru trădare de țară.

„Ce înțelegere pot să am cu un om care-și termină mandatul? Nu am nicio înțelegere cu Klaus Iohannis. Dacă dumneavoastră credeți că eu uit că am fost acuzat total pe nedrept, când era pandemie, că am furat Ardealul. Mama mea, soție de militar, m-a sunat să-mi spună că mă bagă ăștia la pușcărie pentru trădare de țară. Credeți că eu pot să uit vreodată așa ceva! Nu voi uitat niciodată așa ceva!”, a spus Marcel Ciolacu.