Marcel Ciolacu, liderul PSD, a avut o primă reacție după ce CSM a votat împotriva speței privind desființarea SIIJ.

Ciolacu a spus că SIIJ nu trebuie să fie desființată. Acesta a mai spus că a înțeles rolul SIIJ după mai multe întâlniri pe care le-a avut cu zeci de procurori și judecători.

„Eu am spus că nu sunt de acord cu desființarea secției speciale, dar eu nu am pus mâna pe telefon să sun președinți de organizații să-i întreb ce părere au ei despre această secție. Am avut întâlniri cu cel puțin 20 de magistrați, și judecători, și procurori. Am înțeles rostul acestei secții.

Mi-aș dori să înțeleagă foarte bine românii: această secție nu apară oamenii politici, nu are nicio treaba cu cazurile de corupție ale oamenilor politici. Dacă tu vrei supremația legii și nu dai independența magistraților… Au venit acum și judecători, și procurori și au spus că trebuie să rămână secția. Cine îți da ție dreptul, om politic, să vii altfel decât au spus magistrații? Cine ești tu, indiferent cum te cheamă?”

„Mă uitam la vicepremierul României, domnul Barna: decizia secției de renumărare a voturilor este o gargară politică. Ești vicepremierul României, cine îți dă ție dreptul să comentezi o decizie a unui procuror, să spui că e gargară politică. Nu ai dreptul la opinie când ești vicepremierul României, ai dreptul la opinie nu când ești om politic, ai dreptul la opinii când ești în afara jocului, ca și cetățean ai dreptul la opinie. Nu ai dreptul când ești membru al Guvernului, membru în Parlament să comentezi o decizie a unei instanțe sau a unui magistrat. (…) Îi spun eu lui Barna acum: ia labele de pe Justiție, ia-l pe Stelian al tău și lăsați magistrații să își vadă de treaba lor”.