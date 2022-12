Mama lui Cabral și legătura cu drogurile. „Acum e bine. S-a lăsat. Doar că a dat în patima alcoolului”

Cabral Ibacka le-a povestit fanilor săi o mică întâmplare care s-a petrecut cu puțin timp înainte de Crăciun. Vedeta de la ProTV a spus că a avut câteva lucruri de rezolvat prin casa sa, dar a cerut sprijinul meseriașilor pentru că „fiecare trebuie să-și facă banii lui”. Așadar, la locuința prezentatorului de televiziune s-a prezentat specialistul căruia i s-a explicat care este problema pe care o are.

În timp ce bărbatul discuta cu meșterul pe care l-a chemat, a apărut mama sa care venise să aibă grijă de Namiko, una dintre fiicele lui Cabral. Ulterior, femeia a lăsat tot ce avea în mână și întreabă de fiica cea mare a familiei care se află în Olanda. Femeia i-a lansat fiului său un tir de întrebări. „Ce-am zis?! Vai! Unde e Artemis?! Aoleu, zici că-s nebună! Unde e Namiko??”. După ce a primit răspunsurile așteptate, s-a îndreptat către bucătărie pentru a savura o cafea.

Meseriașul a fost martor la acest dialog și i-a spus lui Cabral că așa se întâmplă și în familia sa, durează până când este nimerit numele copilului corect. În acel moment, prezentatorul de la ProTV a mărturisit că nu s-a putut abține și a făcut o glumă care l-a surprins pe depanator. „Îmi iau o față serioasă, mă uit adânc în ochii omului, dau din cap amărât și-i spun: «Nu. La mama e așa de când cu drogurile»”.

De ce încurcă mama lui Cabral numele nepoților

Omul care venise să rezolve problema s-a schimbat la față la auzul acestor vorbe și s-a uitat spre femeia despre care a înțeles că a consumat droguri. Parcă nu îi venea se creadă cele auzite și a întrebat dacă despre mama lui Cabral este vorba. Bărbatul, pentru că nu s-a putut abține de la a continua glumă începută, a continuat în aceeași not[. „Da. A început cu marijuana. În perioada de extasy a fost relativ OK, doar că n-o mai scoteai din festivaluri și rave-parade… Apoi s-a dus la d-alea și mai rele. Bine că nu i-a plăcut heorina… dar cocaina a făcut-o cu capul. Au fost câțiva ani grei…”.

Meseriașul a fost surprins de cele auzite și privea cu milă spre femeie. El chiar a spus că îi pare rău de cele auzite. Ulterior, mama lui Cabral a venit unde se aflau cei doi bărbați. În timp ce prezentatorul de televiziune se uita la cei doi a spus că „Da, acum mama e bine. S-a lăsat de droguri. Doar că acum a dat în patima alcoolului… o rupe pe țuică!”

Cabral a mărturisit că mama sa i-a promis „o mamă de bătaie” pentru ceea ce a zis. „Încă nu s-a livrat bătaia, dar la masa de Crăciun în familie am surprins-o de câteva ori cu niște cuțite mari, privind spre mine”, a scris bărbatul pe bloggul Cabral.ro.