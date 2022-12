Vedeta Pro Tv a sfidat sfaturile nutriționiștilor de Crăciun. „Sunt cât un porc”

Corina Caragea, prezentatoare știrilor sportive de la Pro Tv, arată foarte bine și nimeni nu crede că se apropie de 40 de ani, pe care îi va împlini pe 31 decembrie.

Ea spune că nu ține dietă, însă are grijă ce și cât mănâncă, sportul fiind nelipsit din viața ei: ”Merg la sală ca să îmi pot permite să mănânc ce vreau. Nu țin dietă, dar păstrez așa, un echilibru. Dacă e un tort, nu îl mănânc pe tot, mănânc o bucățică. Dacă e o prăjitură, nici pe aceea nu o mănânc pe toată. Încerc să mă temperez pentru că dacă la 20 de ani nu mâncam o zi și slăbeam câteva kilograme, acum e mai greu, metabolismul e mai leneș și trebuie să depun mai mult efort”.

Însă, de Crăciun, Corina Caragea a dezvăluit că mănâncă din toate preparatele specifice sărbătorilor, ca un gurmand. Prezentatoarea știrilor sportive a mai spus că, de 17 ani, face Crăciunul la Pro TV și că nu o deranjează. „ Plus că e Bucureștiul așa frumos, așa liber, toți bucureștenii pleacă acasă. Nu mai e trafic, nu mai e nebunia aia, alergătură după cumpărături, știi cum e în decembrie”.

În copilărie, Corina Caragea făcea Crăciunul la bunici, la țară. „Cred că sunt cele mai frumoase sărbători la bunici la țară, legate de toate tradițiile locului, mersul la colindat, tăiatul porcului, șoriciul și așa mai departe. Și toate bunătățile alea care mi-au rămas și în ziua de astăzi, aceleași gusturi, eu mănânc tot ce se poate mânca la masa de Crăciun. Puteți să mă tăiați după, sunt cât un porc”, a spus prezentatoare într-un interviu pentru cancan.ro.

Cine este iubitul Corinei Caragea

Prezentatoarea adoră să călătorească și postează multe imagini din vacanțele ei. Spune însă că atunci când este în concediu nu își refuză nimic și mereu se întoarce acasă cu kilograme în plus: „ Eu și dacă am o zi liberă îmi fac un plan unde pot pleca, chiar și în afara Bucureștiului. Caut liniștea, să mă rup puțin de cotidian, așa că poate părea că am fost mai mereu plecată, dar, cum ziceam, profit de fiecare oră, zi liberă pe care le am.

Barcelona este orașul meu preferat. Poate și că este în Spania, de care eu sunt foarte atașată. Mi se pare că este mănușă pe suflet, îmi place ce se întâmplă acolo, muzica, oamenii, locurile, arhitectura, clima, mâncarea. Întotdeauna, din toate vacanțele mă întorc cu kilograme mai multe și în bagaje, și pe mine“.

Vedeta de la PRO TV are o relație de mai bine de opt ani cu Robert Pongracz, vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Despre cei doi, presa a speculat că ar fi căsătoriți, dar, fire discretă, Corina Caragea a păstrat misterul și nu a vrut să dea detalii pe această temă.