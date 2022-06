Corina Caragea s-a săturat de speculații și a răbufnit. „Eu nu muncesc, sunt măritată cu un domn în vârstă, generos”

Prezentatoare TV, Corina Caragea, spune că pasiunea pentru călătorii o determină să aloce sume mari de bani, însă încearcă să caute oferte, de fiecare dată când plănuiește să plece într-o vacanță. Pe lângă asta, frumoasa jurnalistă spune că nu e adepta achiziționării de bunuri sau obiecte, alegând să investească în diverse mici escapade.

Corina Caragea răspunde acuzațiilor legate de proveniența veniturilor sale

„Așa cum cred mulți, căci mai văd comentarii în social-media, eu nu muncesc, sunt măritată cu un domn în vârstă, generos și stau toată ziua în vacanțe de lux. Glumesc. Îmi place foarte mult să călătoresc, este pasiunea care îmi mănâncă cei mai mulți bani.

Eu nu dau banii pe rochii, bijuterii, mașini, terenuri și așa mai departe, ci vânez oferte, zbor și cu companii low-cost deseori și dacă am un weekend liber sau două-trei zile, îmi place să plec undeva”, spune Corina Caragea.

Vedeta de la PRO TV are o relație de mai bine de 8 ani cu Robert Pongracz. vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Despre cei doi, presa a speculat că ar fi căsătoriți, dar, fire discretă, Corina Caragea a păstrat misterul și nu a vrut să dea detalii pe această temă.

Prezentatoarea Corina Caragea, planuri de vacanță cu destinația Bora Bora

Deși internauții cred că prezentatoarea TV duce o viață de lux, aceasta spune că are de suportat eforturi financiare „foarte mare” pentru realizarea călătoriilor sale, Corina Caragea mărturisind că și-ar dori să ajungă pe insula Bora Bora.

„Destinația la care visez dintotdeauna este Bora Bora și niciodată nu e momentul potrivit. Financiar este un efort foarte mare, dar este și foarte departe. Traversezi așa cam toată planeta și trebuie să faci mult timp economii. Dar sper ca într-o zi să ajung. Mi se pare Paradisul pe Pământ.

Primul meu zbor cu avionul a fost la Barcelona și prima dragoste nu se uită niciodată. Barcelona rămâne și în ziua de astăzi, după atâtea călătorii, pentru mine, cel mai frumos oraș. Mi se pare orașul perfect. Are de toate: muzică, arhitectură, mâncare bună, oameni senzaționali, tot ce trebuie. Nu mi-a fost frică la primul zbor. Eu nu am frică de avion, dar am mare frică de apă”, mărturisește Corina Caragea, conform Ego.ro.