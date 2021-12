Corina Caragea nu caută în vacanțele ei doar peisaje senzaționale, obiective turistice, ci și gastronomia locului. „În Thailanda am mâncat crocodil”

EVZ: O fi frumos la New York în decembrie?

Corina Caragea: Ca în filme Doar că ești parte din distribuție. Tu și încă alte câteva sute de turiști bezmetici care te împing de pe trotuar, gură cască la spectacolul luminilor sau bradul de la Rockefeller Center. Am fost acum câțiva ani la NY chiar de sărbători și deși este ceva magic, trebuie să știți că reversul medaliei este în portofel, căci prețurile se triplează în această perioadă. Și desigur, faptul că mii de oameni au același vis cu tine – să fie la NY de Crăciun, așa cum au văzut în filme. Așa că de această dată, am ales să merg la final de noiembrie și bine am făcut. Este alt oraș. Mai aerisit, mai curat, mai liniștit. La un moment dat, a început să și ningă și nu există ceva mai frumos. Am plecat la Boston o săptămână și m-am întors în decembrie pentru o zi la New York. Exact nebunia pe care o știam.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/12

A câta vacanță în State este pentru tine? Ai vreun gând ca la pensie să te stabilești acolo? În ce oraș?

Tocmai mi-am reînnoit viza pe care am luat-o acum 10 ani. O vacanță în America a fost visul meu de mică. Și în momentul în care mi-am permis-o financiar, am zburat acolo. Am fost de câteva ori – San Francisco, Los Angeles, Washington, Las Vegas, și de fiecare dată cu oprire la New York. Acest oraș are ceva special. Un vibe pe care nu îl găsesc în altă parte a lumii. Poate Londra ar fi New York-ul Europei. Dar să trăiesc acolo, nu aș putea. Această agitație în care te arunci ca turist, nu cred că este benefică pe termen lung pentru mine. Orice loc din lume se vede altfel prin ochii unui turist înfometat de poze, descoperiri, de tot ce e frumos acolo. Ca localnic, totul se schimbă. Dacă ar fi să trăiesc undeva, aș alege Barcelona. Este aproape de mine cu tot ce are ea – muzică, mâncare, oameni, arhitectură, climă.

De obicei alegeai destinații mai călduroase pentru această perioadă a anului, cum de ți-ai schimbat planurile?

Pentru că ziua mea este chiar de Revelion, vacanța mea cu această ocazie costă mereu triplu din cauza Revelionului. Așa că anul acesta am plecat mai devreme, când e mai ieftin și mai liniștit totul, dar și pentru că vremurile sunt incerte și nu îmi pot face planuri de călătorie pe termen lung. Așa că atunci când am prins o testare PCR negativă, un concediu și ridicarea restricțiilor pentru America, am plecat că nu se știe că va fi mâine. Și tot am avut surprize, căci cu o zi înainte de plecare acasă, am aflat că s-a schimbat legea și deși sunt vaccinată, trebuie să mă testez cu 48 de ore înainte. Deloc plăcută această nesiguranță pentru noi, iubitorii de călătorii. Nu mai zic de extra bugetul alocat pentru teste, asigurări și mereu stai în stand by că poate e nevoie să faci carantină acolo sau acasă. Ce să zic… lista pentru Moș Crăciun e mai mică decât cea pentru plecarea în călătorie.

Știu că tu ești foarte organizată din punct de vedere al bagajelor și că nu îți iei tot dressing-ul după tine, totuși spune-mi sincer cu câte kilograme în plus te-ai întors din America?Acum am plecat cu maximul kilogramelor admise, din păcate. Nu am știut cum va fi vremea, am și stat două săptămâni și am vrut să fiu pregătită de orice. Până și patinele le-am luat după mine. Am fost cumpătată la cumpărături, de obicei sunt. Și nici America nu mai este atât de ofertantă. Eu am regăsit-o mai scumpă, calitatea mai slabă a serviciilor, marfa mai puțină, multe spații comerciale părăsite, magazine celebre desființate, probabil pradă a pandemiei.

Pe lângă amintiri, ce-ți place să colecționezi din vacanțele tale?

Am foarte multe poze, prea multe. Altceva nu mai colecționez. Nu mai am loc în dulap de mingi de fotbal, așa că am zis că e cazul să mă opresc.

Mai văd în postările tale de pe Instagram că testezi tot felul de preparate culinare în călătoriile tale. Doar le filmezei că la reîntoarcerea în țară nu se vede deloc pe trupul tău? Cum reușești?

Ba se vede, eu cel puțin, simt cum pocnesc rochiile pe mine la Știri. După fiecare vacanță, vin mai pufoasă. Nu e ușor să scap de kilogramele în plus, dar merită (râde). Mâncarea din America nu este ceva ce abia aștept, însă nu am de ales. Zahărul este în orice, portțiile sunt uriașe, totul e dulce, colorat și atrăgător.

Care a fost cel mai ciudat preparat pe care l-ai încercat în vacanțele tale? Ai fost servită vreodată cu ceva și te-ai văzut nevoită să refuzi sau ești de părere că un refuz la masă jignește gazda?

Crocodil am mâncat în Thailanda. Mi-a plăcut, dar nu ca să repet experiența cu nerăbdare. Sunt curioasă și încerc gastronomia locului oriunde ajung. Refuz fără să mă gândesc dacă jignesc gazda. Sunt o mofturoasă la mâncare, recunosc. Dar prefer să fiu sinceră și să refuz cu diplomație dacă e cazul.

Acum ce faci de ziua ta dacă ți-ai luat vacanță înainte? Nu-mi spune că ești atât de norocoasă și pleci și la începutul lunii ianuarie…

Cine știe ca va mai fi? Voi lucra la foc intens de Sărbători, iar anul 2022 va începe cu zile libere pentru mine. În funcție de restricții și posibilități, poate voi da o fugă totuși la plajă, dar tare greu e să planific ceva, așa că nu o fac. Voi lua probabil spontan.