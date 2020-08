Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro Tv a lămurit această temă, care se pare că a devenit obsedantă pentru fanii ei.

Corina Caragea a acordat un interviu video pentru Click! Şi a profitat de ocazie pentru a povesti şi care este trucul ce o ajută să-și mențină silueta.

Cele mai multe întrebări au vizat felul în care ea îşi îngrijește părul. Pe locul doi s-au situat fanii care doreau să ştie dacă are meşe şi dacă părul ei este adevărat.

Au mai fost curioşi şi curioase care au dorit să afle de la Corina Caragea de ce părul ei străluceşte într-un anumit fel şi cu ce anume îl îngrijeşte.

„Toată lumea vrea să știe același lucru, marele secret al părului meu. Mă trag de păr, îl pipăie, îl verifică.

Aflați că nu am meșe, nu am perucă, este părul meu natural. Îl spăl o dată pe săptămână. Știu, sună ciudat.

Dar să vă spun un lucru: nu cred că există o regulă valabilă pentru toată lumea, nu doar vizavi de păr, ci în toate.

Părului meu îi merge foarte bine așa. Am acest noroc că nu se îngrașă, arată foarte bine chiar și după o săptămână”, a mărturisit Corina Caragea.

În cele din urmă, vedeta Pro Tv a explicat care este secretul ce o ajută să aibă părul frumos în ciuda faptului că munca în televiziune presupune un asalt continuu al acestuia:

„Tot ce fac este ca atunci când îl spăl, înainte de uscare, să îi aplic o protecție termică. De tuns, îl tund cam de două ori pe an.

Din nou am noroc, nu se tocește, nu se subțiază la vârfuri. Vă sfătuiesc ca în locul unui păr lung, dar tocit și deshidratat, să alegeți un păr sănătos.

Un alt secret este că de-a lungul timpului am refuzat să mă las pe mâna unor stiliști inventivi care m-ar fi văzut azi blondă, mâine roșcată.

Am rămas fidelă acestui stil, nu am avut treceri bruște de la o tunsoare la alta, de la o culoare la alta. Altfel, l-aș fi distrus.

Poate în acele perioade dorm mai puțin, mă hrănesc mai prost, duc lipsă de vitamine, sau se întâmplă când schimbăm anotimpul sau când sunt mai stresată. T

ot ce fac este să iau suplimente și să mă odihnesc mai bine. Sunt foarte des întrebată cu ce șampon mă spăl, ce vopsea folosesc. Nici nu contează.

Vă spun doar că pe părul meu poate să meargă ceva, pe părul vostru altceva. Sunt produse foarte căutate, scumpe, care mie nu-mi fac bine.”

În ceea ce priveşte silueta, Corina Caragea a recunoscut că fără sport i-ar fi greu să rămână suplă:

„Pe mine o să mă găsiți în parc cu rolele, sau alergând ori cu bicicleta. Pe de cealaltă parte, sala e ca un al doilea job pentru mine.

Spun asta pentru că nu lipsesc, mă duc disciplinat, de trei ori pe săptămână. M-am îngrășat 5 kg.

N-am fost niciodată genul care stă cu ochii pe cântar, dar am simțit că nu mă mai încap hainele.

Asta pentru că am stat acasă și, deși nu am nicio treabă cu bucătăria, am învățat să fac o prăjitură, am mâncat floricele uitându-mă la film, nu am mai fost la sală…

Am mai făcut eu sport în sufragerie, dar nu e același lucru. Dar, când s-au deschis parcurile, eram acolo prima, când s-au redeschis sălile, eram acolo prima. Am dat jos 4 din cele 5 kg.

La mine a mers foarte bine un program în care mănânc doar în decursul a 8 ore, astfel încât să las 16 ore între ultima și prima masă. Fac asta în fiecare zi.

Mi-am obișnuit corpul așa și mă simt mult mai bine seara, adorm mai bine. E greu doar în zilele în care sunt de dimineață la Pro Tv, când mă trezesc la ora 4.00.

Pentru a-mi respecta pauza de 16 ore, trebuie să aștept cu micul dejun până spre ora 9.00. E un coșmar.”

Foto: Corina Caragea

sursa: click.ro