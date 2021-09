VIDEO/ Adevărul despre părul impecabil al Corinei Caragea. „Am avut mai multe perioade în viață când…”

Extrem de sinceră, Corina Caragea ne-a mărturisit că în ciuda faptului că multe femei o invidiază pentru părul ei lung și strălucitor, nu înseamnă că este norocoasă și se trezește dimineața cu el perfect sănătos și aranjat.

„Să știi că eu prefer cam la fiecare sfârșit de vară să tund ceva mai mult din păr pentru că știi cum e vara, sarea din mare, clorul din piscină, razele soarelui îmi expun de mult părul. Mă tund cam de două ori pe an”, a povestit Corina Caragea pentru EVZ la câteva zile după ce a tăiat considerabil din el. Nu doar că trebuie să-l tundă periodic pentru a-l păstra sănătos și strălucitor, dar trebuie să-l ajute să se regenereze căci, chiar dacă pare extrem de greu de crezut, și ei îi cade foarte mult. „Chiar am problema asta cu căderea părului, dar norocul meu este că am de unde să-mi cadă. Am avut mai multe perioade în viață când mi-a căzut părul din cauza stresului. Spre exemplu atunci când mi-am dat Licența, când mi-am cumpărat apartament și a trebuit să-l amenajez, am avut discuții cu muncitorii și așa mai departe”, ne-a mai mărturisit prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV. Din fericire știe când și cum să intervină astfel încât telespectatorii să nu observe că i s-a rărit podoaba capilară. „Atunci când începe să-mi cadă părul iau mai multe vitamine. Am o mască pe care mi-o prepar singură acasă. Cine este interesat o poate găsi la mine pe blog și îmi revin”.

Primește comentarii răutăcioase legate chiar și de părul ei

Deși pare greu de crezut, Corina Caragea primește și comentarii răutăcioase în legătură cu părul ei. De când a descoperit și folosește platforma TikTok prezentatoarea TV mărturisește că are parte de tot felul de opinii, multe dintre ele legate chiar și de părul ei. „Tiktok-ul pentru mine este o metodă de a mă distra și relaxa. Ce-i drept nu mă ocolește nici pe mine bullying-ul de pe această platformă. Am parte de hate, de comentarii fel și fel, e o iluzie să crezi că poți să mulțumești pe toată lumea. Nu e nicio problemă. M-am obișnuit. Adică sunt în văzul tuturor de mai bine de 15 ani și nu mă mai dărâmă un astfel de comentariu. Totuși pe TikTok mi se pare că nu este nicio limită din păcate”, ne-a mai povestit Corina. Ușor dezamăgită, bruneta ar vrea să înțeleagă motivul pentru care oamenii sunt uneori extrem de răi.

„Nu am ceva împotriva oamenilor care nu sunt de acord cu mine, cu machiajul meu, cu look-ul meu, cu vârsta mea, cu locul meu de muncă, ce spun la știri, dar vreau ca părerea să fie argumentată și civilizată. Limbajul contează foarte mult. Înțeleg că sunt și oameni răi, și oameni frustrați, asta e. Din păcate și din fericire, internetul e așa un perete pe care poate scrie absolut oricine”, ne-a mai declarat Caragea.

