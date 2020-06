Conform sursei citate, Corina Caragea a fost încurajată chiar de Andreea Marin să urmeze meseria de jurnalist. Vedeta ştirilor sportive de la Pro Tv nu este doar frumoasă, ci are studii în Jurnalism și Publicitate.

„– Ești la pupitrul știrilor sportive de mai bine de 15 ani. Îți mai aduci aminte care a fost prima ta zi de lucru la PRO TV și ce așteptări aveai când ai pășit în redacție? – Da, îmi amintesc ca și cum a fost acum 3 ani, nu 15. Au trecut foarte rapid, încât nici mie nu îmi vine să cred că aveam 22 de ani când am pășit în redacție…

într-un picior. Eram în cârje, pentru că tocmai avusesem un accident. Deși nu îmi era deloc ușor, am vrut să încep noua aventură cât mai repede. Am muncit câteva luni numai în redacție, pe sticlă am intrat mai târziu. Un an am așteptat până să îmi iau inima în dinți și să accept propunerea de a veni la PRO TV.

Nu aveam încredere că voi fi la înălțimea așteptărilor telespectatorilor, în număr uriaș, căci veneam de la o televiziune mai mică. Nici nu îmi plănuisem și nu visam la celebritate. Eram cea mai mică din redacție. Așadar, adaptarea a necesitat timp însă acum parcă sunt aici dintotdeauna.

– Mi-am dorit, pe rând, să fiu profesoară de engleză, stewardesă, actriță și, în final, jurnalistă.

Am urmat două facultăți deodată: Jurnalism și Publicitate, în ideea de a lucra în sfera comunicării, într-o redacție sau agenție de publicitate, nu neapărat TV. Cum era foarte greu să te angajezi undeva ca student, după luni de practică în diverse redacții în timpul facultății, am depus CV-ul pentru un post de prezentator de știri, după ce am văzut anunțul la TV, și am fost sunată.

Au urmat luni de probe și triere, căci am fost 3.000 de candidați și, de acolo, știți povestea deja.

Îmi amintesc cum tata era întrebat cât a dat sau pe cine cunoaște în TV de a reușit să-mi obțină locul de muncă.

Era greu de crezut într-o lume în care erau și cazuri de genul, că o fată simplă, care nu cunoaște pe absolut nimeni, nici măcar o secretară sau un paznic la o televiziune, să ajungă prezentator la o oră de maximă audiență”, spus Corina Caragea pentru libertatea.ro.