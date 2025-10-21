Mama fraților Pian a murit. Abia își îngropase fiul

După moartea violentă a lui Emi Pian, una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea interlopă românească, familia sa trece din nou prin momente cumplite. Mama fraților Pian a murit, iar tragica veste a fost anunțată de fiul ei, Vasile Duduianu.

„Dumnezeu să te ierte, măicuța mea, Mila mea”, a scris acesta pe Facebook, confirmând pierderea care a îndurerat întreaga familie.

De ani buni, numele Duduianu este sinonim cu tragediile și disputele sângeroase. Totul a început în 2020, când Emi Pian a fost ucis în urma unei altercații violente la o partidă de barbut. Incidentul a declanșat un val de răzbunări și tensiuni între clanuri, iar durerea pierderii s-a abătut puternic asupra rudelor sale.

În vara acestui an, familia a fost din nou lovită de destin. Fratele lui Emi, Laurențiu Duduianu – cunoscut sub numele de Ciprian Pian – a fost găsit mort în penitenciarul Jilava, la doar 36 de ani. El se afla în detenție alături de fratele său, Vasile, fiind condamnați pentru tentativa de răzbunare împotriva bărbatului acuzat de uciderea lui Emi.

Colegul de celulă a lui Ciprian a spus că acesta s-a simțit foarte rău și că autoritățile n-au făcut nimic. El consideră că angajații penitenciarului trebuie trași la răspundere. La înmormântarea lui Ciprian au venit cei mai cunoscuți oameni din lumea interlopă și a manelelor.

Câteva luni mai târziu, o nouă veste a zguduit clanul: unul dintre lideri, cunoscut ca Nicușor, a murit în Penitenciarul Rahova. Moartea sa a fost pusă pe seama unui stop cardio-respirator, însă circumstanțele au ridicat semne de întrebare chiar și în interiorul lumii interlope.

După aceste pierderi, moartea mamei fraților Pian a adâncit și mai mult tristețea unei familii care pare urmărită de ghinion. Femeia și-a dus suferința în tăcere, după ce și-a îngropat doi fii în doar câțiva ani.