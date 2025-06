Politica Maia Sandu, la summitul de la Odesa. Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri în Republica Moldova







Republica Moldova. Soarta Republicii Moldova depinde direct de rezistența Ucrainei în fața agresiunii rusești. Declarația a fost făcută de lidera de la Chișinău, Maia Sandu în cadrul summitului „Ucraina – Europa de Sud-Est”, desfășurat în orașul ucrainean Odesa, aflat în proximitatea liniei frontului.

„Dacă Ucraina cade, credeți-mă, Rusia nu se va opri în Moldova. Trebuie să ajutăm mai repede, mai amplu. Rusia are resurse uriașe, are capacități uriașe. Ucraina primește mai puțin și prea târziu. Trebuie să inversăm această situație. Aceasta este misiunea noastră”, a afirmat Maia Sandu.

Republica Moldova, țintă a războiului hibrid al Rusiei

Președinta Republicii Moldova a declarat că Ucraina nu este doar o țară atacată, ci „o piatră de temelie a securității europene”, iar miza războiului declanșat de Federația Rusă depășește granițele acestei țări. Șefa statului a vorbit și despre metodele de atac hibrid utilizate de Rusia.

„Minciună, manipulare, șantaj, interferență în sistemele noastre politice, deformarea democrației și a adevărului”. Maia Sandu a adăugat că Republica Moldova este țintită în mod similar: „Moldova știe ce înseamnă războiul hibrid, cum arată el în realitate: șantaj energetic, proteste false, dezinformare, crimă organizată deghizată în partide politice”, a mai punctat Sandu.

Alegerile din Republica Moldova, linia frontului în lupta pentru democrație

Șefa statului a menționat că Republica Moldova se îndreaptă spre „cele mai importante alegeri” din istorie, fiindcă acestea pot demarca „o linie a frontului în lupta pentru Europa.

„Rusia vrea o Moldovă care să se îndepărteze de Ucraina și de Uniunea Europeană – mai rău, vrea să folosească R. Moldova împotriva Ucrainei și UE. Nu putem permite asta. R. Moldova contribuie, pentru că înțelegem ce miză este în joc. Știm că securitatea Ucrainei este securitatea R. Moldova. De aceea, am instruit peste 160 de geniști ucraineni. Găzduim peste 100 000 de refugiați. Am facilitat tranzitul cerealelor pentru a susține economia Ucrainei și am donat echipamente energetice pentru a ajuta la restaurarea infrastructurii voastre. Investim în drumuri, căi ferate și poduri, astfel încât într-o zi acestea să poată sprijini reconstrucția”, a enumerat președinta.

În cadrul aceluiași summit, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Europa nu-și poate permite să piardă Ucraina și Republica Moldova, deoarece acest lucru ar duce la o implicare și mai agresivă a Rusiei în alte state. Potrivit liderului de la Kiev, Moscova plănuiește să cucerească Odesa, iar apoi să ajungă la granița cu Republica Moldova și România.

Summitul de la Odesa a reunit lideri din mai multe state europene, printre care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele român Nicușor Dan. Printre participanți s-a numărat și președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, aflat în prima sa vizită în Ucraina de la începutul războiului.