Mai puține apartamente vândute la malul Mării Negre: Lumea vine, se uită, dar nu cumpără nimic

Majorarea TVA a avut impact asupra pieței imobiliare, iar vânzările de elocuințe au scăzut semnificativ încă din luna septembrie. În Capitală, mulți cumpărători și-au îndreptat atenția spre apartamentele vechi. Situația este similară și pe litoral, unde vânzările apartamentelor au scăzut considerabil. Reprezentantul unei agenții imobiliare din Năvodari a declarat, în exclusivitate pentru EVZ, că numărul tranzacțiilor a scăzut semnificativ în zona Mamaia Nord-Năvodari.

Potrivit agentului imobiliar, perioada actuală este foarte dificilă pentru acest sector. Mulți cumpărători vor să vadă apartamentele noi, dar foarte puțini încheie o tranzacție, comparativ cu anii trecuți.

„Este o perioadă foarte dificilă pentru domeniul imobiliarelor. Lumea vine, se uită, dar nu cumpără nimic, față de alți ani. Totul se datorează acestei incertitudini geopolitice, pe plan național sau internațional. E multă panică la televizor, oamenii sunt derutați și nu știu ce să facă. În general, în zonă sunt sute de apartamente care își așteaptă cumpărătorii. Lumea caută ieftin. Cât se poate de ieftin. În cazul celor mai vechi se mai mișcă ceva, dar cele noi, în special cele de la dezvoltatori, sunt blocate total din cauza acestui TVA de 21%”, ne-a spus el.

Agentul imobiliar subliniază că majoritatea cumpărătorilor nu sunt dispuși să plătească suplimentar pentru o proprietate.

„Oamenii nu sunt dispuși să dea, la o proprietate de 100.000 de euro, încă 20.000 în plus. Vă dați seama, cu 20.000 de euro îți faci interiorul”, adaugă acesta.

Agentul imobiliar mai spune că, în ciuda scăderii cererii, proprietarii nu sunt dispuși să reducă prețurile.

„Cu toate acestea, proprietarii nu sunt dispuși să lase prea mult din preț. Nu sunt discounturi de 5.000 sau de 10.000 de euro”, a arătat el.

Potrivit reprezentantului agenției imobiliare, proprietarii și dezvoltatorii din zonă nu au mari speranțe legate de începutul anului 2026. El a adăugat că, în ultimii ani, cererea pentru proprietățile de la malul mării a crescut în special în lunile aprilie, mai și iunie.

„De obicei, lunile decembrie, ianuarie și februarie, în tot ce înseamnă vânzări, sunt foarte slabe, din cauza faptului că toată lumea își achită datoriile, facturile, vacanțele. Abia din aprilie reîncepe activitatea în imobiliare, dar nu o văd ca pe o revigorare rapidă a situației din acest domeniu”, a mai spus agentul imobiliar.

În octombrie 2025, în România s-au vândut 58.502 de imobile, în creștere cu 3.242 față de luna precedentă, conform datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, tranzacțiile pentru case, terenuri și apartamente au scăzut cu 9.496.

Potrivit datelor ANCPI, Bucureștiul a înregistrat cele mai multe vânzări de imobile, 8.829, urmat de Ilfov cu 3.981 și Cluj cu 2.929. La polul opus, județele cu cele mai puține tranzacții au fost Teleorman – 56, Covasna – 394 și Sălaj – 411.

În topul reședințelor de județ, Cluj-Napoca a ocupat primul loc, cu 1.096 de tranzacții, urmat de Brașov – 1.079 și Iași – 877. La polul opus, cele mai puține vânzări s-au înregistrat în Alexandria – 21, Slatina – 64 și Slobozia – 71.