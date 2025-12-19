MAI lansează eIdentity. Dovada vârstei și a identității, posibilă prin cod QR

Ministerul Afacerilor Interne a activat un nou serviciu de identitate digitală care permite cetățenilor să își dovedească identitatea sau vârsta în format electronic, fără a prezenta documentul fizic. Noul instrument oferă control total asupra datelor afișate și este similar, ca abordare, cu un proiect pilot de portofel digital european, a explicat Andrei Nicoară, expert în e-guvernare.

Serviciul eIdentity este disponibil prin HUB-ul MAI și permite utilizatorilor să aleagă exact ce informații din cartea electronică de identitate sunt partajate. Astfel, pot fi afișate doar anumite date, precum fotografia și vârsta, fără ca numele, codul numeric personal sau data nașterii — vizibile pe documentul fizic — să fie dezvăluite.

Această abordare oferă un nivel suplimentar de protecție a datelor personale, informațiile rămânând permanent sub controlul titularului cărții electronice de identitate.

Potrivit explicațiilor furnizate de Andrei Nicoară, accesul la eIdentity se face prin autentificare în HUB-ul MAI, folosind cartea electronică de identitate, de pe un computer echipat cu un cititor USB. Din secțiunea „eIdentity”, disponibilă în zona de cont, platforma afișează datele înscrise pe CEI și permite utilizatorului să genereze un cod QR.

În momentul generării codului QR, titularul stabilește punctual ce informații vor fi transmise. De exemplu, în situațiile în care este necesară doar verificarea vârstei pentru accesul la produse sau servicii cu restricții, pot fi partajate exclusiv fotografia și vârsta, fără alte date personale.

Codul QR generat este scanat de către destinatar, care este direcționat către o pagină securizată a Ministerului Afacerilor Interne. Acolo sunt afișate doar informațiile aprobate anterior de utilizator, fără posibilitatea accesării altor date din cartea electronică de identitate.

Codurile QR au o valabilitate limitată la 10 minute și pot fi transmise inclusiv la distanță, prin e-mail sau aplicații de mesagerie, în aceleași condiții de securitate. Reprezentanții MAI au precizat că soluția poate fi utilizată inclusiv pentru validarea vârstei pe platforme de social media, fără expunerea identității complete.

În etapa următoare, Ministerul Afacerilor Interne lucrează la notificarea și recunoașterea certificatelor de autentificare ale cărții electronice de identitate la nivelul Uniunii Europene, cu un nivel de încredere „ridicat”. Acest demers urmărește interoperabilitatea sistemului românesc cu viitoarele soluții europene de identitate digitală.

În paralel, este în curs de dezvoltare și o soluție de autentificare pe mobil, care ar urma să permită accesarea cărții electronice de identitate prin tehnologia NFC. Aceasta ar susține autentificarea și semnarea electronică direct de pe telefon, fără a fi clar, în acest stadiu, dacă va exista o aplicație dedicată sau dacă funcționalitatea va putea fi integrată în aplicații deja existente.