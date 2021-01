Mafia din justiție, demascată. Adriana Stoicescu a fost, din 1 ianuarie 2015 până la începutul lui 2021, timp de două mandate, președinte al Tribunalului Timiș. În cadrul unui interviu acordat publicației bihorjust.ro, ea a vorbit despre presiunile și problemele majore, dar nevăzute ale sistemului judiciar românesc.

„Am fost sfătuită să vorbesc public în perioada în care se vorbea despre o iminentă arestare a mea, așa încât mi s-a părut potrivit să ies și să vorbesc, pentru că mă știam nevinovată. Am făcut-o prima dată când s-a pus problema testării poligraf a procurorilor DNA – Structura centrală, o chestiune care, personal, m-a revoltat.

Am fost acuzată de un coleg procuror că fac rău sistemului judiciar aducând pe tapet problemele din interiorul justiției. 90% din oamenii care citesc postările mele și apoi îmi scriu, însă, mă susțin. Recunosc că primesc mesaje private de la colegi, culmea, mulți procurori, care susțin pozițiile mele, dar care recunosc că le este teamă să se exprime public. Le mulțumesc încă o dată și îi asigur că le înțeleg temerile”, a afirmat Adriana Stoicescu.

Mafia din justiție, demascată. Că sistemul nu iartă, judecătoarea a constatat pe propria piele. Ea mai afirmă că magistrații se tem să vorbească.

„Am fost reclamată la Inspecția Judiciară pentru că am apărat-o public pe doamna judecător Dana Gârbovan, dar sesizarea a fost clasată, iar Consiliul Superior al Magistraturii a menținut soluția” a mai spus judecătoarea.

„Mi s-a sugerat o anumită soluție și am refuzat să ascult. Am fost amenințată cu lichidarea”

„Mi s-a sugerat o anumită soluție și am refuzat să ascult. Și nu doar o dată. Majoritatea nu crede că cele apărute în spațiul public despre abuzurile unor procurori DNA sunt reale. Eu îi înțeleg, pentru că nu au trăit această experiență. Mi s-a sugerat o anumită soluție și am refuzat să ascult. Și nu a fost doar o dată. Am pronunțat de fiecare dată soluția pe care am apreciat-o ca fiind legală, fără să țin cont de “sugestiile” binevoitoare.(…) Am fost amenințată cu „lichidarea” și că voi zbura din sistem dacă nu tac” s-a destăinuit Stoicescu.

Ea consideră că sunt cazuri în care anumiți magistrați au fost „executați” de sistem. Exemplificând cu colegi de-ai săi de la Oradea, judecători și procurori, cât și un coleg procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Mai mult, spune că în justiție sunt persoane care nu au ce căuta: „Sunt colegi care nu înțeleg că profesia asta nu e un job de la 8 la 16, ci o vocație. Care nu înțeleg că în fața noastră sunt oameni, nu dosare. Care nu au echilibru interior, ceea ce se reflectă în comportamentul lor în sala de judecată. Vreau să vorbesc direct cu oamenii, să le simt reacțiile. Altfel, ne batem joc de ideea de justiție”

Reputatul judecător a identificat și problemele, de acum, din Justiție: „Sunt multe, dar pot fi rezolvate prin comunicare și deschidere. Ce aș rezolva eu cu prioritate ar fi legiferarea faptului ca funcția de ministru al Justiției să fie ocupată de un fost judecător, neafiliat politic. De aici aș începe”.

SIIJ să nu fie desființată

Cât despre desființarea SIIJ și reintroducerea în procesul penal a probelor obținute de servicii secrete, Adriana Stoicescu a declarat că: „Ideea principală este că această structură trebuie menținută pentru a se evita o nouă avalanșă de abuzuri. Sunt de acord că organizarea secției poate fi ajustată, dar în niciun caz desființată. O încălcare flagrantă a principiilor procesului echitabil, a statului de drept și a independenței justiție”.