Macron ar vrea ca Xi Jinping să intervină în conflictul din Ucraina

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut joi liderului comunist chinez Xi Jinping să joace un rol activ în încetarea războiului din Ucraina și în corectarea dezechilibrelor comerciale, într- o vizită oficială la Beijing, potrivit AFP.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că este esențial să se continue mobilizarea pentru pace și stabilitate în lume, evidențiind rolul decisiv al acțiunii comune în Ucraina și în alte regiuni afectate de conflicte. El a adăugat că, deși există uneori dezacorduri, responsabilitatea liderilor este de a le depăși și de a găsi mecanisme de cooperare.

Macron a mai subliniat importanța unui multilateralism eficient și a colaborării internaționale pentru soluționarea disputelor. În cadrul întrevederii cu Xi Jinping, discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării între Franța și China și pe abordarea provocărilor globale.

Emmanuel Macron a solicitat Chinei comuniste „investiții încrucișate” pentru a reechilibra relațiile comerciale și a pledat pentru cooperarea cu G7 în vederea unei guvernanțe economice bazate pe reguli. Vizita sa include semnarea mai multor contracte, alături de lideri ai marilor companii franceze.

Macron, aflat în a patra vizită de stat în China de la alegerea sa în 2017, a fost primit de Xi Jinping și soția sa, Peng Liyuan, la Palatul Poporului, într-o ceremonie oficială cu imnuri naționale și trecerea în revistă a gărzii. Elysée a precizat așteptarea ca Beijingul să își folosească influența pentru a determina Rusia să oprească războiul din Ucraina.

Macron a intenționat să abordeze în vizita sa practicile comerciale chineze considerate neloiale și să solicite investiții reciproce comparabile cu schimburile tehnologice realizate de europeni. Relația dintre China și Uniunea Europeană se confruntă cu un deficit comercial masiv, în defavoarea blocului european.

Macron și soția sa urmează să se întâlnească vineri cu Xi Jinping și Peng Liyuan într-un cadru mai informal la Chengdu, provincia Sichuan, cunoscută ca leagănul urșilor panda uriași. Parisul a subliniat anterior importanța accesului mai bun la metale rare și impactul lor asupra lanțurilor globale de aprovizionare.