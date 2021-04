CS „U” Craiova a dat lovitura, sâmbătă seara, pe terenul celor de la CFR Cluj, după ce s-au impus cu scorul de 2-1, în etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I. Oltenii au relansat, astfel, lupta la titlu, pentru că păstrează șanse la câștigarea trofeului, după ce au obținut trei puncte. Oaspeții au deschis scorul în prima repriză prin Andrei Ivan în minutul 27. Gazdele au egalat datorită lui Runar Mar Sigurjonsson (53). Oltenii au lovit decisiv în minutul 88, grație lui Alexandru Tudose.

FSCB, avantajată de rezultatul dintre CFR Cluj și CS „U” Craiova

Lideră este FCSB, cu 39 de puncte și un meci mai puțin disputat, urmată de CFR Cluj, 38 de puncte, și CS „U” Craiova, cu 34 de puncte. Edi Iordănescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a luat foc la finalul partidei și a criticat dur arbitrajul. Brigada a fost condusă la centru de Ovidiu Hațegan.

„Sunt sigur că putem să depășim acest moment. Cu intrarea lui Hoban voiam să securizăm egalul, dar în acel moment a fost fault și am zis că nu era bine să schimb. Dacă aș fi dat timpul înapoi, aș fi schimbat, dar asta este. Ei au marcat la acea fază.

Ardelenii contestă vehement arbitrajul

Mi-e jenă să comentez arbitrajul! De fiecare dată când a fost Craiova – CFR, cu Hațegan la centru, am fost dezavantajați. Meciul trecut, penalty, roșu, gol anulat. Este rușinos! Îmi pare rău că un arbitru atât de valoros ia astfel de decizii, toate într-o singură direcție. Sunt prea multe erori deja, iar gândul meu merge într-o altă direcție”, a afirmat tehnicianul celor de la CFR Cluj la Telekom Sport.

„Am avut două penalty-uri, unul zic că e clar, dar asta este, suntem obișnuiți cu domnul Ovidiu (n.r. Hațegan). Trebuia noi să intrăm mai bine în joc, în prima repriză. Arbitrii mai pot învăța și ei din greșeli

O înfrângere dureroasă. În prima repriză nu am jucat bine. Am venit de la pauză cu încrederea că putem întoarce scorul. A fost total diferită de prima, am avut multe ocazii, puteam câștiga acest meci. Echipa a avut în repriza a doua multe ocazii, am avut și la 0-0 ocazii, dacă marcam, eram alt meci. Problema e că noi n-am marcat”, a declarat și jucătorul Mario Camora.