Săptămână astrologică intensă, deschisă de Luna Nouă în Pești. Ce urmează după intrarea Soarelui în Berbec

Intrarea Soarelui în semnul Berbecului și formarea unei Luni Noi în Pești marchează una dintre cele mai importante perioade astrologice din luna martie 2026. Potrivit mai multor publicații de specialitate, aceste tranzite sunt asociate cu începuturi noi, reflecție personală și schimbări de energie care pot influența modul în care oamenii își stabilesc obiectivele sau își reevaluează prioritățile.

În calendarul astrologic, această perioadă coincide și cu echinocțiul de primăvară, momentul în care Soarele intră în Berbec și marchează simbolic începutul unui nou ciclu zodiacal.

Mai multe publicații internaționale menționează că săptămâna este influențată de Luna Nouă în Pești, care apare în jurul datei de 18–19 martie și este interpretată ca un moment de reflecție și stabilire a unor intenții pentru perioada următoare.

Conform analizelor astrologice, această fază lunară „încurajează eliberarea emoțională și introspecția”, oferind oamenilor ocazia de a se reconecta cu propriile obiective și dorințe.

Specialiștii în astrologie susțin că această Lună Nouă este considerată ultima din anul astrologic, înainte de intrarea Soarelui în Berbec. Astfel, perioada ar fi una de încheiere a unor etape și de pregătire pentru noi începuturi.

La scurt timp după acest moment, Soarele intră în Berbec, ceea ce aduce o schimbare de energie. Analizele astrologice indică faptul că această tranziție marchează trecerea de la o etapă mai introspectivă la una orientată spre acțiune.

Publicația Dazed notează că, odată cu acest tranzit, „sezonul Berbecului începe, iar vitalitatea revine după săptămânile mai introspective ale sezonului Peștilor”.

Un alt element important al acestei perioade este schimbarea direcției planetei Mercur. Conform analizelor astrologice, Mercur își încheie mișcarea retrogradă în jurul datei de 20 martie, ceea ce este asociat cu o comunicare mai clară și cu reluarea unor planuri amânate.

Momentul marchează sfârșitul unei perioade de incertitudine: „Mercur revine la mișcare directă, punând capăt câtorva săptămâni de confuzie”, potrivit publicației Elle.

Această schimbare este interpretată de astrologi ca un moment favorabil pentru luarea unor decizii sau pentru reluarea unor proiecte care au fost întârziate în ultimele săptămâni.

Horoscoapele publicate în presa internațională arată că efectele acestor tranzite astrologice sunt interpretate diferit pentru fiecare semn zodiacal.

Pentru Berbec, începutul sezonului astrologic propriu este asociat cu un nou capitol și cu accent pe obiective personale.

În cazul Taurului și al Fecioarei, interpretările se concentrează pe relații și pe reevaluarea unor decizii personale, în timp ce Leul și Săgetătorul sunt menționate ca fiind influențate de o energie creativă și de dorința de explorare.

Pentru Rac și Scorpion, accentul este pus pe introspecție și pe stabilirea unor obiective emoționale sau personale, iar Vărsătorul și Capricornul ar putea resimți schimbări în plan financiar sau în relația cu comunitatea.

În același timp, mai multe analize astrologice sugerează că această perioadă este caracterizată de un contrast între energia sensibilă a Peștilor și dinamismul Berbecului. Potrivit unor interpretări publicate de platforme specializate, luna martie 2026 este marcată de „interacțiunea dintre focul inițiator al Berbecului și apele introspective ale Peștilor”.

Perioada 16–22 martie 2026 este descrisă în presa internațională drept un moment astrologic de tranziție. Luna Nouă în Pești aduce un context de reflecție și de clarificare a obiectivelor, în timp ce intrarea Soarelui în Berbec marchează începutul unei etape mai dinamice.

Potrivit astrologilor citați în publicații internaționale, aceste evenimente sunt interpretate ca semnale ale unui nou început în ciclul astrologic, în care intențiile stabilite în perioada introspectivă pot fi transformate în acțiuni concrete.