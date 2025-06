Luna iulie, 31 de zile de blockbuster. Ce filme așteptăm cu nerăbdare

Vara 2025 nu face excepție: blockbustere de acțiune, animații de familie, comedii romantice și drame intense se pregătesc să cucerească publicul din România.

Cinematografele revin la viață după o perioadă cu lansări mai puține, iar platformele de streaming vin și ele cu titluri exclusive.

„Mission: Impossible – Ghost Protocol 2”, continuarea unei francize legendare

Pe 12 iulie, Tom Cruise revine pe marile ecrane cu o nouă misiune imposibilă.

„Mission: Impossible – Ghost Protocol 2” promite acțiune la cote maxime, cascadorii realizate pe bune și o poveste complexă despre o amenințare globală.

Publicul din România va putea vedea filmul în avanpremieră, cu primele proiecții programate în rețelele de cinema din București, Cluj, Timișoara și Iași.

„Inside Out 2”, animația verii pentru copii și adulți

Fanii Pixar au motive de bucurie: pe 5 iulie, „Inside Out 2” își face debutul în cinematografe.

Continuarea urmărește emoțiile din mintea lui Riley, acum adolescentă. Noi emoții, precum Anxietatea și Invidia, își fac apariția, complicând viața protagonistei.

Criticii laudă deja filmul pentru creativitate și sensibilitate, iar primele recenzii vorbesc despre o animație la fel de memorabilă ca originalul.

„Twisters”, acțiune și efecte speciale spectaculoase

Un alt film așteptat este „Twisters”, sequelul modern al filmului cult din anii ’90.

Premiera din 26 iulie aduce pe ecrane o echipă de meteorologi pasionați care vânează furtuni devastatoare.

Efectele speciale sunt considerate unele dintre cele mai spectaculoase realizate vreodată într-un film despre dezastre naturale, potrivit Variety.

„Kinds of Kindness”, noul film al regizorului Yorgos Lanthimos

Pentru cinefilii care preferă filmele de autor, „Kinds of Kindness” are premiera limitată pe 15 iulie.

Regizorul Yorgos Lanthimos, cunoscut pentru „The Favourite” și „Poor Things”, revine cu un film compus din trei povești interconectate despre relații, putere și decizii imposibile.

Distribuția impresionantă include nume ca Emma Stone și Willem Dafoe.

După proiecțiile în cinematografe selecte, filmul va fi disponibil la sfârșitul lunii pe platformele de streaming.

„Despicable Me 4”, distracție garantată cu Gru și minionii

Pe 3 iulie, cel mai celebru grup de minioni revine în „Despicable Me 4”.

Gru și familia sa se confruntă cu un nou inamic, iar minionii provoacă haos la fiecare pas.

Este filmul perfect pentru o ieșire cu copiii, dar și pentru adulții care s-au îndrăgostit de umorul specific seriei.

„The Killer’s Game”, acțiune cu Dave Bautista

Dave Bautista, actor cunoscut din „Guardians of the Galaxy”, joacă rolul unui asasin plătit care devine ținta propriilor colegi în „The Killer’s Game”.

Premiera este programată pe 19 iulie, iar trailerul lansat recent sugerează un film cu multă acțiune, umor negru și scene intense.

„Fly Me to the Moon”, comedie romantică cu Scarlett Johansson

Pe 18 iulie, Scarlett Johansson și Channing Tatum sunt protagoniștii comediei romantice „Fly Me to the Moon”.

Filmul combină nostalgia cursei spațiale cu o poveste de dragoste între un consultant de PR și un inginer NASA.

Pelicula promite momente amuzante, dar și emoționante, fiind considerată una dintre comediile verii.

Filme exclusive pe platformele de streaming în luna iulie

Cei care preferă să se bucure de filme din confortul casei au și ei motive de entuziasm.

Pe 10 iulie, Netflix lansează „The Gray Man: Origins”, un prequel al succesului cu Ryan Gosling. Amazon Prime vine cu „Summer Heist”, un film despre o bandă de tineri care planifică un jaf pe litoral, disponibil din 20 iulie.

Disney+ aduce pe 25 iulie „Guardians of the Galaxy: Holiday Special 2”, un scurtmetraj plin de umor cu personajele preferate din franciza Marvel.

Recomandări pentru pasionații de cinema: rezervați biletele din timp

Având în vedere interesul ridicat pentru multe dintre aceste premiere, specialiștii în industrie recomandă să vă rezervați biletele din timp.

Pentru filme ca „Mission: Impossible – Ghost Protocol 2” sau „Despicable Me 4”, unele avanpremiere au deja proiecții sold-out.

Pentru streaming, este recomandat să verificați din timp disponibilitatea titlurilor pe platformele preferate, mai ales dacă vă doriți să le vizionați în ziua lansării.