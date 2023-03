Lumea muzicală este în doliu. Bobby Caldwell, interpretul „What You Won’t Do For Love”, a murit la vârsta de 71 de ani

Lumea muzicală este în doliu, după ce cântărețul și compozitorul Bobby Caldwell a murit la vârsta de 71 de ani. Soția artistului, Mart Caldwell, a fost cea care a anunțat decesul compozitorului de muzică soul, pe contul său de Twitter. Femeia a mai adăugat că artistul a murit în propria sa casă. Caldwell s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă.

„Bobby a decedat aici, acasă. L-am ținut strâns în brațe în timp ce ne părăsea. Am inima frântă pentru totdeauna. Vă mulțumesc tuturor pentru numeroasele rugăciuni de-a lungul anilor”, a scris soția cântărețului pe rețeaua socială. Caldwell a avut probleme de sănătate, în ultimii șase ani, din cauza unei afecțiuni pe care a dezvoltat-o în urma unui efect advers la un antibiotic pe care l-a consumat, fluorochinolonic.

Piesele de succes ale lui Bobby Caldwell

Regretatul artist s-a născut pe 15 august 1951, la New York, SUA. El a început să cânte de la o vârstă fragedă. Primii pași în muzică i-a făcut în anul 1960, la vârsta de nouă ani. Bobby Caldwell a cântat de-a lungul carierei sale piese care se încadrează în mai multe genuri muzicale. Printre acestea se numără jazz-ul, R&B sau rock-ul.

Melodia cu care s-a bucurat de un adevărat succes a fost „What You Won’t Do For Love”, piesă care s-a aflat în topurile Billboard 100 după lansarea din 1978 de pe albumul de debut care a purtat același nume. Această melodie a rămas un hit de-a lungul mai mult generații. În plus, ea a fost interpretată de artiști cunoscuți chiar la puțin timp după lansare.

Tupac Shakur a creat o piesă similară, numită „Do for Love”, în 1998, iar Boyz II Men, Snoh Aalegra, Michael Bolton au reînregistrat piesa lui Caldwell drept cover. Printre alte piese de succes ale artistului se numără „Open Your Eyes” de pe albumul „Cat in the Hat”, potivit The Guardian.