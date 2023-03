A murit unul dintre cei mai cunoscuți DJ. S-a stins din viață la doar 54 de ani

Jason Kaye a murit la vârsta de 54 de ani. El era unul dintre cei mai cunoscuți DJ din Marea Britanie și făcea parte din trupa Top Buzz. Alături de aceștia, artistul a participat la multe festivaluri, dar și la evenimente private, formația reușind să se mențină în topul preferințelor încă de la înființare, din 1988.

Numele real al artistului era Jason Kyriakides. Eram de îndrăgit, iar moartea sa nu este deplânsă doar de membrii trupei Top Buzz, ci și de familie și fani.

Moartea lui Jason Kaye a fost anunță public, însă până acum nu a fost comunicată cauza decesului.

DJ Logan Sama, unul dintre colegii de breaslă ai artistului, a transmis un mesaj de condoleanțe emoționant după ce a aflat de tragedie. Acesta se declară șocat de moartea DJ-ului și consideră că este o pierdere pentru lumea muzicală.

„Odihnește-te în pace, Jason Kaye. A făcut atât de multe pentru cei din jur. Responsabil pentru atât de multe proiecte legendare din mai multe genuri muzicale. Și-a împărtășit platforma cu atât de mulți muzicieni pentru a-i ajuta să se lanseze. E o pierdere tragică”, a scris DJ Logan Sama pe rețelele de socializare.

Un alt DJ celebru, Doc Scott, a transmis un mesaj de condoleanțe, în care susține că a rămas fără cuvinte la aflarea acestei vești. El se declară onorat că a avut ocazia să fie pe aceeași scenă cu Jason Kaye.

„Odihnește-te, Jason Kaye. Nici nu știu ce să spun în afara faptului că vestea m-a supărat extrem de tare. A fost o onoare să împart scena cu tine. Sunt, cu adevărat, recunoscător”, a scris Doc Scott.

— Doc Scott (@docscott31) March 11, 2023