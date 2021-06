La cei 37 de ani, Gojira are greutatea cu mult peste limita normalului, fiind la un pas să ajungă la obezitate. Cel puțin asta reiese din fotorgafiile făcute de fotoreporterii EVZ. Aflat la o terasă împreună cu o amică, Gojira era de nerecunoscut. Chiar dacă mai mereu a avut probleme cu greutatea, acum abia dacă mai încăpea pe scaunul cafenelei.

Îmbrăcat lejer, cu un tricou de dimensiune foarte mari și o pereche de pantaloni care aproape că-i veneau mulați, Gojira nu mai aducea deloc cu tânărul care mixa în anii trecuți pentru sute de oameni. Ce-i drept, faptul că și-a lăsat barba să crească și părul vălvoi, care duce spre coafurile afro arată cu o totul altă abordare estetică a omului de radio.

Cine este DJ Gojira?

Pe numele din buletin, George Dorin Andreescu s-a născut în Țăndărei, iar după ce a terminat liceul s-a mutat în București pentru a urma cursurile Facultății de Medicină. A știut de mic că este făcut pentru muzică. A făcut trei ani de pian și doi de canto, ba chiar a făcut parte și din corul școlii. S-a apucat de cântat pe la 16 ani și pe la 21 de ani a început să mixeze. A debutat singur, printr-o serie de concertem iar apoi a început colaborarea cu prietenul său Kosak. În momentul de față este om de radio, producător muzical și Dj și vede creativitatea ca pe o rebeliune împotriva sistemului și a normelor.

„Văd creativitatea ca pe un act de subversiune: ieșire din norme, din reguli, din canoane. Cred că toți am trecut prin înfrânarea creativității în adolescență, de către părinți. Eu am locuit cu bunicii și cu mama până la 18 ani și voiam să mă apuc să fac muzică. Ei însă au fost foarte fermi împotriva impulsului meu de a fi creativ și de a-mi dori să fac muzică. Nu am reușit să îi conving. Ca orice pasăre care crește, a trebuit să părăsesc cuibul și, rămânând singur, am putut să fiu cât de creativ am vrut”, a mărturisit Gojira la emisiunea online „Manifest pentru creativitate”.