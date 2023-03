Nea Marin s-a confruntat cu o boală grea și a fost internat în spital. „Am scuipat sânge. Dacă eu nu mai ies de aici”

Nea Marin a povestit, în urmă cu mai mult timp, că se confruntă cu o boală grea. Dansatorul a mers la diverși doctori pentru a-și face analize la plămâni. Ulterior, el a aflat că are probleme în zina laringerului și faringerului. Medicii care l-au consultat i-au recomandat lui Marin Barbu că cel mai bine este să nu mai vorbească timp de cel puțin șapte zile.

„Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge”, a spus Nea Marin la acea vreme”. Dansatorul a mai adăugat că moștenește de la masa sa un ficat care nu elimină grăsimile, iar din această cauză se confruntă cu unele probleme de sănătate. Vedeta a mai adăugat că a primit foarte multe telefoane pentru că apropiații lui și-au făcut griji.

„Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoane, am fost să îmi fac niște analize la Fundeni. Sunt ok, drept dovadă i-am alergat pe dracii ăștia două luni de zile. Mănânc foarte sănătos acum, țin regim. Eu n-am mâncat carne de porc timp de 18 ani și acum am mers pe la Maramureș și am început din nou”, a mai povestit acesta.

Nea Marin a fost infectat cu COVID-19

Nea Marin a fost internat la Institutul Matei Balș din București pentru că a fost infectat cu virusul COVID-19. Vedeta le-a recomandat tuturor oamenilor să respecte indicațiilor medicilor și să aibă grijă de sănătatea lor. Dansatorul a mai adăugat că atât el, cât și soția sa s-au confruntat cu această boală. Cei doi au fost internați timp de 10 zile

„După ce am fost la restaurant, la trei zile m-au luat noaptea frisoanele. Mi-am luat temperatura, 38,5. M-am dus la spital, m-am internat, am făcut testul, la 6 dimineața am primit rezultatul. Și eu, și soția pozitivi. M-am speriat. Până acolo am fost Nea Marin, dar din clipa aia… Am avut fracțiuni de secundă când am zis «bă dacă eu nu mai ies de aici sau soția sau dacă împreună». Am rămas cu frică și cu multă energie. Energia pe care o aveam înainte e mică. Acum după COVID am mai multă energie”, a declarat Nea Marin potrivit România TV.