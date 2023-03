Alimentele la care trebuie să renunți dacă ai diabet. Glicemia crește repede după consumul lor

Diabetul este o boală destul de greu de controlat, asta din cauza regimului alimentar pe care trebuie să îl urmezi. Cel mai important aspect este să ții glicemia sub control, iar la acest aspect trebuie să aibă grijă și persoanele sănătoase, nu doar cele diagnosticate cu această afecțiune.

Medicii spun că o persoană sănătoasă ar trebui să aibă glicemia situată între 70 și 100 mg/dl. Imediat după masă, aceasta poate ajunge până la 140 mg/dl, însă după aproximativ două ore trebuie să scadă sub 100. Dacă valoarea glicemiei nu scade sub 125 mg/dl, persoana suferă de hiperglicemie. În cazul în care valoarea este sub 70 mg/dl, este vorba despre hipoglicemie.

Alimentele care nu trebuie să se regăsească în regimul unei persoane cu diabet

Laptele vegetal, indiferent că vorbim de cel de orez, migdale, soia sau ovăz, el nu este recomandat în alimentația persoanelor care au hiperglicemie. Acest produs este îndulcit și aromat cu esențe, zahăr sau îndulcitori care cresc glicemia. Dacă ai diabet, este indicat să optezi pentru produsele neîndulcite.

Orezul alb este un aliment care nu ar trebui să se afle în regimul unei persoane cu diabet de tip 2. Cercetătorii de la Școala de Sănătate Publică Harvard au descoperit că persoanele care au mâncat mai mult de cinci porții de orez alb pe săptămână aveau un risc crescut de apariție a diabetului. Persoanele care au consumat orez brun au scăzut acest risc cu aproape 16%. Potrivit specialiștilor, orezul alb are un conținut slab la fibre, iar acestea sunt esențiale în menținerea glicemiei.

Pâinea albă este un alt aliment care trebuie eliminat din regimul diabeticilor. Organismul digerează repede produsele din făină rafinată, precum pâinea albă, iar digestia rapidă poate cauza creșterea glicemiei. În urma mai multor studii s-a descoperit că persoanele care mănâncă mai multe cereale integrale decât rafinate au mai puțină grăsime corporală ”rea”- adică tipul de grăsime care poate declanșa boli cardiovasculare și diabet.

Băuturile îndulcite nu sunt recomandate persoanelor care trebuie să își mențină nivelul glicemiei. O analiză publicată în jurnalul Diabetes Care arată că persoanele care au băut una- două băuturi îndulcite pe zi aveau un risc cu 26% mai mare de apariție a diabetului de tip 2. Specialiștii recomandă consumul de apă plată.

Produsele de tip fast-food au un conținut mare de zahăr și arome. Din acest motiv ele nu sunt recomandate persoanelor care suferă de diabet, însă nici persoanelor sănătoase. Nutriționiștii recomandă un sandviș făcut în casă, cu ingrediente sănătoase, cum ar fi carnea de pui făcută pe grătar.

Dacă suferi de diabet, elimină din alimentația ta fructele uscate. Indiferent să vorbim de stafide, merișoare, curmale sau prune, acestea conțin foarte mult zahăr în comparație cu fructul proaspăt. Specialiștii recomandă consumul a maxim 30 de grame de fructe uscate, potrivit doctorulzilei.ro