Ce simptome a avut Nea Marin înainte de a fi operat de apendicită: „Dacă nu-mi făcea CT-ul, veneam, dansam și muream acolo”

Nea Marin a acuzat dureri abdominale extrem de puternice în timpul filmărilor la emisiunea „Poftiți pe la noi“. A mers imediat la medic și a aflat că trebuie să se opereze de urgență.

Nea Marin a devenit cunoscut mai ales datorită emisiunii „Poftiți pe la noi“ în care le-a pus la muncă pe multe dintre vedetele din România. În ediția ce a fost difuzată săptămâna aceasta la Antena 1, Nea Marin a lipsit, iar mesajele fanilor au început să curgă. Mulți au vrut să afle ce s-a întâmplat cu prezentatorul.

Nea Marian a fost nevoit să plece de la filmări din cauza unor dureri puternice care l-au trimis direct pe masa de operație. Emisiunea a fost filmată la începutul lunii septembrie, când Nea Marin a fost operat de apendicită.

„Dacă nu-mi făcea examenul computer tomograf, veneam la emisiune, dansam și muream acolo, leșinam“, a spus Nea Marin. El a fost examinat de un medic din Negreși Oaș, după care a venit cu avionul la București. S-a operat într-un spital din Capitală.

Simptome supărătoare de multă vreme

Coregraful spune că avea de multă vreme simptome neplăcute, dar niciun medic nu și-a dat seama că este vorba despre apendicită. „A trebuit să fac operația asta. Faptul că nu am făcut apendicită când am fost tânăr, am zis că gata, nu o să fac niciodată. În ultimul an și jumătate am avut niște dureri de abdomen. Am făcut vreo șapte-opt seturi de analize.

Toți mi-au zis că poate fi o piatră la rinichi, poate am răcit la mușchii de la burtă, că merg dimineața și înot. Nimeni nu m-a întrebat dacă am fost operat vreodată de apendicită. A trebuit să ajung în Negrești-Oaș ca un medic de acolo să-mi zică să mă operez“, povestea Nea Marian după intervenția chirurgicală.

„A venit direct cu diagnosticul și m-a întrebat: Unde vreți să mergeți? La București vreau să merg. M-a pregătit cu antibiotice, cu de toate, au băgat în mine. Mi-au zis: Totul e ok, puteți să mergeți la avion. M-am urcat la colegul meu în mașină și am plecat la aeroport la Baia Mare’, a povestit nea Marin.

„Dacă nu-mi făcea CT-ul, veneam, dansam și muream acolo, leșinam. (…) Deci durerile astea, pe care le-am avut atunci, tot apendicita îmi făcea figuri. Eu nu m-am gândit niciodată”, a mai spus coregraful la Antena 1.