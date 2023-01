Ludovic Orban intervine în scandalul în care e implicat Victor Pițurcă. „Oricine a încălcat legea și a încercat să profite de pandemie trebuie anchetat și pedepsit”

În acest context, fostul prim-ministru a susținut că nu are nicio legătură cu subiectul și că nu a mai vorbit cu Victor Pițurcă din 2018. Aceasta a ținut să sublinieze că oricine a încălcat legea trebuie anchetat și pedepsit. În continuare, Orban a spus că cei care ar trebui să răspundă ar fi reprezentanții MApN, nu el.

Ludovic Orban pasează responsabilitatea pe Ministerul Apărării

„Nu ştiu nimic, eu nu am mai comunicat cu Victor Piţurcă de ani de zile, în perioada guvernării chiar n-am avut nicio comunicare. Dacă a distribuit măşti neconforme în spitale ale Ministerului Apărării, aici ar trebui să răspundă ministrul Apărării, cei care s-au ocupat de managementul unităţilor sanitare din zona Ministerului Apărării şi managerii unităţii spitaliceşti. Trebuie văzut exact despre ce contract este vorba”, a afirmat Orban.

Fostul prim-ministru și-a menținut ideea până la capăt, precizând că a comunicat ultima oară cu fostul selecționer în anul 2018, iar acesta a participat, de asemenea, la manifestarea de la lansarea candidaturii sale la Primăria Capitalei în 2008.

„În ceea ce mă priveşte pe mine, eu nu am ştiinţă. Eu am spus foarte clar pe acest subiect: oricine a încălcat legea, oricine a încercat să profite de pandemie astfel încât să obţină câştiguri ilegale sau nu a distribuit măşti în conformitate cu standardele de calitate trebuie să fie anchetat şi pedepsit, dacă a încălcat legea. Nu am absolut nicio legătură cu subiectul”, a încheiat Ludovic Orban, potrivit știripesurse.ro.

Victor Pițurcă, reținut de DNA

Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Victor Pițurcă, a fost chemat luni, 30 ianuarie, la sediul central al DNA. Acesta este vizat într-un dosar privind furnizarea de măști contrafăcute către Ministerul Apărării, de către o asociere din care face parte și Victor Pițurcă.

Alături de tehnicianul român a fost reținut și directorul general al Romarm, acuzat de abuz în serviciu, trafic de influență în formă continuată și fals intelectual.