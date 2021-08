Ludovic Orban a dezvăluit secretul campaniei electorale. Ce-i place să facă la miezul nopții

„Şi acuma, ca preşedinte de partid, dacă nu m-am dus să lipesc afişul la 12 noaptea, să simt mirosul de aracet şi mai ales să simt cum echipa porneşte bătălia pentru câştigarea unor noi alegeri nu mă simt bine”, a susţinut el.

„Din 1990, promovez ideile liberale”

„După aproape o lună de examen interior, am luat decizia să candidez pentru un nou mandat. Am luat această decizie pentru că, hai să fim cinstiţi, toată viaţa mea matură mi-am dedicat-o PNL. Din 1990, promovez ideile liberale, pentru a convinge oamenii că ideile liberale sunt singurele care pot să asigure drumul corect pentru ţara asta şi, până la urmă, o şansă pentru fiecare dintre cetăţeni. Port o răspundere foarte mare pentru destinul PNL.

M-am hotărât să candidez pentru că am convingerea interioară că am capacitatea de a conduce în continuare PNL spre o evoluţie pozitivă, spre o guvernare performantă şi mai ales am puterea, ştiinţa şi energia de a pregăti PNL pentru un an crucial, care va fi anul 2024. (…) De 30 de ani sunt implicat în viaţa politică şi chiar dacă unii zic că nu mai am benzină, eu le spun că am o energie pe care poate nici unii de 30-40 de ani nu o au”, a menţionat Orban.

„Nu m-am aşteptat să am un contracandidat şi cu atât mai puţin un contracandidat care a fost partenerul meu”

„Chiar dacă unii zic că nu mai am benzină, eu vă spun că am o energie care, poate, unii de 30 de ani, de 40 de ani nu o au. Şi am ceva în plus, din cauza experienţei şi a faptului că am căutat permanent să învăţ, a faptului că am trecut prin, practic, toate etapele, de la consilier local, viceprimar, secretar general de instituţie, minister, nu zic în partid… Să nu credeţi că eu am aterizat brusc în conducerea naţională a unui partid fără să fi trecut prin munca de jos. Întotdeauna mi-a făcut plăcere să fac campanie electorală la firul ierbii. Şi acuma, ca preşedinte de partid, dacă nu m-am dus să lipesc afişul la 12 noaptea, să simt mirosul de aracet şi mai ales să simt cum echipa porneşte bătălia pentru câştigarea unor noi alegeri nu mă simt bine, nu simt că e campanie”, a susţinut Ludovic Orban.

Orban a amintit că a preluat filiale în situaţii proaste şi a urcat „pas cu pas, treaptă cu treaptă”, scrie news.ro.

„Sigur că nu m-am aşteptat să am un contracandidat şi cu atât mai puţin un contracandidat care, practic, a fost partenerul meu şi omul care a crescut în patru ani ca Făt Frumos, fiind vicepreşedinte, lider de grup la Senat, ministru de Finanţe şi premier. Asta e. Nu întotdeauna noi ne alegem situaţia”, a adăugat el.

Orban a admis că există o competiţie „pe care poate mi-aş fi dorit-o altfel, nu cu atâta tensiune”.