Lucescu, convins de soție să rămână acasă: „El avea chef de plecat, l-a amenințat că schimbă yala la ușă”

Mircea Lucescu a fost internat recent în stare gravă, însă medicii au reușit să îl pună din nou pe picioare. După externare, selecționerul României și-a dorit să plece alături de echipa națională la Bratislava, dar soția sa, Neli, l-a convins să rămână acasă. Conform informațiilor apărute în spațiul public, tehnicianul se confruntă cu tahicardie ventriculară.

Mircea și Neli Lucescu sunt căsătoriți din 1967 și au împreună un fiu, Răzvan. Pentru prima dată în aproape șase decenii de căsnicie, Neli a reușit să-l convingă pe antrenor să se îndepărteze de fotbal, după ce acesta a suferit o sincopă cardiacă la vârsta de 80 de ani.

„E bine, e zâmbăreț. El avea chef de plecat la Bratislava. El voia să meargă la meci, iar doamna Neli i-a spus ‘Alo! Vezi că schimb yala, dacă nu vii acasă’. El vorbea serios. Voia să meargă la meci. Dar nici doamna nu glumea (n.r. – râde). Mi-a spus că el voia să meargă la meci de ieri, că el e bine, că nu pățește nimic, dar l-a amenințat doamna Neli că schimba yala la ușă dacă pleacă”, a dezvăluit Dănuț Lupu pentru Fanatik.

În urma înfrângerii cu Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului de calificare la CM 2026, naționala României va juca un meci amical cu Slovacia, echipă care a pierdut semifinala cu Kosovo, scor 3-4.

Partida este programată la Bratislava, marți, 31 martie, de la ora 21:45. Pe banca tehnică a „tricolorilor” va sta Ionel „Jerry” Gane, secundul lui Lucescu.

„El a zis că nu concepe. Că el merge la meci, că el nu lasă echipa națională! Astea ar trebui spuse unora care l-au făcut în toate felurile și l-au jignit în ultimele 2 luni în ultimul hal. Nu că îi iau eu apărarea. Dar știi care e problema mea? El a vrut să plece din septembrie-octombrie. N-a vrut să mai antreneze. L-au rugat cei de la FRF, l-au disperat. Unde sunt marii antrenori pe care îi avem în România?”, a continuat el.

Tehnicianul se confruntă de mai mulți ani cu probleme de sănătate. La începutul anului 2025, selecționerul României a fost operat la șoldul drept.

Inițial, operația era programată la finalul anului 2024, însă meciurile naționalei din Liga Națiunilor l-au împiedicat pe „Il Luce” să ajungă la medic. Ulterior, el a amânat procedura pentru a petrece Sărbătorile alături de familie și a mers în Turcia pentru a urmări cantonamentele echipelor din Superliga.

Operația a fost realizată de dr. Vlad Predescu, reputat ortoped și membru al Societății americane de ortopedie și traumatologie, la Spitalul Universitar Ponderas. Lui Lucescu i-a fost montată o proteză la șoldul drept, după ce în 2023 suferise o intervenție similară la șoldul stâng, la Kiev.

„Lumea ar trebui să aprecieze totuși că a făcut niște eforturi și s-a văzut că face eforturi. Un om la 80 de ani, bolnav și totuși să te duci să stai pe bancă. Înseamnă ori că iubești prea mult sportul ăsta sau că ai vrut să-i ajuți pe cei de la Federație, că nu au avut pe cine să pună”, a mai spus Dănuț Lupu.