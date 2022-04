Lovitură teribilă pentru o mare vedetă Antena 1! A ajuns, de urgenţă, la spital. Are mari probleme de sănătate (FOTO)

Alina Pușcaș trece printr-o perioadă tensionată atât la filmări cât şi pe plan personal. Mai exact, prezentatoarea tv a strâns lucrurile pentru a se muta într-o nouă locuință, apoi a fost prezentă la filmările noului sezon al show-ului unde vedetele trec prin transformări incredibile.

Cu siguranță oboseala și-a spus cuvântul în cazul Alinei Pușcaș care a fost nevoită să se interneze la spital conectând-o imediat la o perfuzie, după cum se poate remarca din imaginile de mai jos.

Prezentatoare recunoaște: Am tras mult de mine

„Nu am avut de ales și am apelat la ajutoare. Între timp să știți că mi-am revenit, a fost vorba de o perfuzie cu numeroase vitamine. A fost o săptâmână în care am tras mult de mine, dar acum sunt bine și am urcat pe scenă”, a anunțat Alina Pușcaș pe Instagram.

După internarea la spital, Alina Pușcaș a revenit pe social media anunţând urmăritorii săi că este mult mai bine după o pefuzie „molotov”.

Între timp să știți că mi-am revenit. A fost vorba despre o perfuzie cu multe vitamine, nu o pefuzie „molotov”, cum spunea Temișan și am revenit pe scenă, pentru că nu putem să ne oprim. A fost o săptămână în care am tras puțin prea mult de mine și s-au adunat. Dar așa îmi place mie, cu energie multă, cu luptă multă, că așa e frumos. Între timp, pentru că mi-am revenit, am urcat pe secnă, o să vă mai postez câteva filmulețe de aici, a scris Alina Pușcaș.

Noi schimbări la „Te cunosc de undeva”

Formatul emisiunii a suferit unele schimbări. Alina Pușcaș va fi colegă de platou cu celebrul artist Pepe, care, aşa cum se ştie, a mai făcut parte din show dar în calitate de concurent.