Hermannstadt - Petrolul, 2-0. Sibienii urcă pe primul loc în play-out

FC Hermannstadt a urcat pe primul loc în clasamentul play-out, după victoria cu Petrolul Ploiești din etapa a șasea. Sibienii sunt fără înfrângere în ultimele patru meciuri ale acestei faze a SuperLiga.

Echipa din Sibiu a învins-o pe Petrolul Ploieşti, joi seara, pe teren propriu, într-un nou meci din play-out Superliga. După acest rezultat, Hermannstadt a scăpat de orice grijă legată de retrogradare.

Meciul de fotbal s-a jucat pe un teren îmbibat cu apă, cu vreme rece și cca 2.000 spectatori în tribune. Formația antrenată de Marius Măldărășanu a abordat meciul pragmatic, reușind să controleze ostilitățile fără mari probleme. FC Hermannstadt a deschis scorul în minutul 38 prin Valerică Găman. Fotbalistul a marcat cu o lovitură de cap la centrarea lui Balaure.

Antrenorul ploieștenilor, Laszlo Balint, a încercat la un moment dat să întoarcă meciul, făcând trei schimbări. Nu a reușit mare lucru, sibienii păstrânf controlul partidei. Jucătorii lui Măldărășanu au mărit avantajul în minutul 75, prin Ianis Stoica. Acesta a marcat cu un șut la înălțime după ce scăpase singur cu portarul Zima.

Odată cu această victorie, sibienii ajung pe primul loc al clasamentului din play-out cu 31 de puncte. De partea cealaltă, Petrolul rămâne pe poziția a cincea, cu 26 de puncte. În etapa următoare, FC Hermannstadt va juca la Galați, cu Oțelul, duminică, 28 aprilie, de la ora 13,30.

FC Hermannstadt are două victorii şi două egaluri în ultimele patru etape. Echipa din Sibiu rămâne e neînvinsă de 18 meciuri pe teren propriu (10 victorii, 8 egaluri). Pe de altă parte, Petrolul are doar o victorie în ultimele cinci etape, două egaluri şi două înfrângeri.

Meciul de la Sibiu, dintre FC Hermannstadt și Petrolul Ploieşti s-a încheiat cu 2-0 (1-0). Partida s-a jucat pe stadionul Municipal din Sibiu. Au marcat: Valerică Găman (38), Ianis Stoica (75).

FC Hermannstadt: Căbuz – Butean, Găman, Bejan, Opruț – Balaure (65, Antoche), Biceanu, Dragoș Iancu (79, Oroian), Ianis Stoica – Gabi Iancu (65, Ionuț Stoica), Neguț (79, Paraschiv). Antrenor: Marius Măldărășanu

Petrolul Ploiești: Zima – Hanca, Papp, Meijers, Țicu – Jyry, Seto (60, Diomande) – Musi (73, Bratu), Ișfan (60, Jair), Grozav (83, Răducan)– Berisha (60, Irobiso). Antrenor: Laszlo Balint

Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Filip (Constanţa); al patrulea oficial: George Cătălin Roman (Timişoara); Arbitru video: Claudiu Marcu (Constanţa); arbitru asistent video: Marius Omuţ (Satu Mare); Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureşti) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Satu Mare) - LPF.

Marius Măldărășanu, antrenorul echipei din Sibiu, a lăudat jocul elevilor săi. El a spus că FC Hermannstadt a dus o luptă aprigă pentru câștigarea celor trei puncte.

„E adevărat, chiar dacă a fost un meci de luptă, am controlat prima repriză. A fost presiune. Au venit fazele fixe și ne-au reușit. Pe astfel de terenuri, cine marchează primul câștigă meciul. Îmi felicit băieții pentru efortul făcut. Petrolul are jucători de calitate cu care poate face diferența. În a doua repriză ne-au pus probleme. Jocul lor a făcut ca noi să ne retragem puțin. Am urmărit aceste pase în spatele fundașilor. Pentru că era clar că ei vor risca mai mult. Ne-a ieșit, a venit și golul de 2-0. E o victorie muncită și meritată”, a spus Marius Măldărășanu.