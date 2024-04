Social Românii, obligați să monteze al doilea contor pentru energia electrică. Care sunt sancțiunile







Românii vor fi obligați să își instaleze al doilea contor pentru energia electrică, iar costurile se vor regăsi în facturi. Este vorba despre toți prosumatorii, care vor trebui să-și instaleze, conform unui ordin al ANRE, un contor suplimentar, care ar urma să măsoare consumul de energie din producția lor proprie. După instalarea lor, facturile vor crește, diminuând utilitatea.

Costurile cu montarea echipamentelor vor fi acoperite de distribuitori, care însă le vor recupera ulterior prin majorarea tariful de distribuție pe fiecare factură. În replică, prosumatorii spun că toate acele date sunt deja înregistrate de contorul pe care îl au acum, iar noile echipamente, care ar costa peste 100 de milioane de euro, sunt inutile și vor duce la scumpirea facturilor pentru toți românii.

„Aceste contoare sunt absolut inutile și constituie o cheltuială gratuită pe care o vor suporta toți consumatorii din România în solida. ANRE recunoaște în scris cele 100 de milioane de euro vor fi suportate prin taxa de distribuție.Drepturile ANRE-ului de a reglementa se oprește la mine la poartă, se oprește la contorul de la poartă. Nu intră și în domeniul privat al meu să-mi monteze un alt tablou de distribuție, un alt tablou electric, un alt contor la mine în curte”, a spus președintele Asociației de Prosumatori, Dan Prîșan.

„Taxa pe soare” a fost abrogată dar ANRE continuă să solicite instalarea celui de-al doilea contor

Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) spune că deși „ taxa pe soare” a fost abrogată ANRE continuă cu acest abuz pentru romanii care au producție propie de energie.

„Cu toate că taxa pe soare (taxa pe energia consumată din producția proprie) a fost abrogată conform OUG 32/2024, ANRE continuă să solicite instalarea celui de-al doilea contor pentru prosumatori. Costul acestor contoare suplimentare inutile a fost estimat de APCE la 100 milioane de euro, valoare care include echipamentul, montajul și software-ul (estimat pentru 200.000 de prosumatori)”, se arată într-un comunicat al Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE).

Prosumatorii spun că ANRE invocă eronat directivele europene

Introducerea contoarelor inteligente este prevăzută de Directiva europeană 2019/944, spune ANRE. Dar reprezentanții prosumatorilor susțin că această directivă se referă la obligația de instalare a contoarelor inteligente primare (de la poartă), pe care ar trebui să le aibă toți consumatorii, nu se referă la contoarele pentru prosumatori.

De asemenea, reprezentanții prosumatorilor acuză ANRE că invocă directivele europene pentru decizii „discutabile”:

„Atragem atenția că folosirea cu „rea-credință” sau interpretarea greșită a unor directive europene generează în societate un sentiment anti-european care poate avea consecințe grave. Nu există directive europene care să oblige instalarea celui de-al doilea contor și din informațiile APCE nu există o altă țară în Europa care să solicite dubla contorizare.

A.P.C.E. solicită:

Eliminarea obligativității instalării celui de-al doilea contor pentru prosumatori.

Interpretarea corecta si nepărtinitoare a legislației europene aflata in vigoare”.

Numărul prosumatorilor este într-o continuă creștere în România.

Dacă în 2021 erau 12.000 de oameni care își produceau singuri energia cu ajutorul soarelui, acum sunt în jur de 120.000, de 10 ori mai mulți decât acum 3 ani. Printre ei se află și Sorin care a intrat pe acest drum de independență energetică în 2021. Cu o investiție de 13.000 de euro a reușit acum să producă chiar și un surplus de energie pe care îl vinde în rețea.

„Deci de când am devenit prosumator nu am mai plătit, nu mi-au mai venit facturi. E bine sa fii independent energetic, e un ban în plus în buzunar, chiar dacă investești, iți scoți, poate chiar și de doua ori”, a spus Mihuțescu Sorin Ștefan.

Interesul pentru panouri fotovoltaice a venit și în contextul în care acum statul dă 20.000 de lei românilor care vor să devină prosumatori. Anul acesta însă, autoritățile vor să finanțeze și baterii de stocare prin programul Casa Verde, ceea ce înseamnă automat o finanțare mai mare. Programul Casa Verde ar urma să înceapă în septembrie, atunci când se vor da fonduri pentru 100.000 de oameni, informează antena3.ro.