Alina Pușcaș a trecut prin clipe grele! „Mă simțeam foarte obosită!”. Mărturia completă a vedetei

Alina Pușcaș a povestit cum a fost la un pas să se îmbolnăvească foarte grav din cauza mușcăturii unei căpușe. Ea a relatat că incidentul s-a petrecut în urmă cu mai mulți ani în timpul unei filmări în pădure.

„Eu am avut acest incident, am și menționat de câteva ori. Acum vreo 12 ani, când filmam, chiar în prima săptămână la Vălenii de Munte și acolo am avut în pădure, în iarbă. Nu mi-am dat seama la acel moment că am fost mușcată de căpușă, probabil era și adrenalina momentului”, a povestit Alina Pușcaș, în cadrul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars.

Ea a vorbit în contextul în care cântăreața Adda a dezvăluit că a fost diagnosticată greșit și că abia după doi ani a descoperit că suferă de o boală gravă, provocată de mușcătura de căpușă sau de alte insecte.

În acest context, Alina Pușcaș a povestit despre propria experiență și despre cum a fost diagnosticată. Ea a ajuns la medic, pentru consultație și investigații, în urma apariției unor stări de oboseală inexplicabile. Pe picior i-a apărut o pată de roșeață, exact în locul în care a fost mușcată.

„Am aflat că am fost mușcată de căpușă la câteva luni după pentru că organismul meu era infectat. Singura schimbare pe care am simțit-o în momentul în care am și ajuns la medic a fost că mă simțeam foarte obosită. Ulterior, mi-a apărut pe picior ca o roșeață, arăta identic cu o mușcătură de țânțar, dar nu, era mușcătura de căpușă, era o reacție a corpului, ieșită la suprafață. Nu mi-a dispărut vreo trei zile și am ajuns la medic din cauza sperieturii. La mine a fost descoperit mai rapid”, a mai povestit Alina Pușcaș.

Experiența dramatică a Addei

În urmă cu mai mult timp, Adda a ajuns la spital, la secția de urgență, în urma unei reacții alergice grave. Ea avea greutăți de respirație din cauza unui edem apărut la nivelul gâtului. Mai mult, pe corp îi apăruse o iritație atipică, Dermografism. După mai multe investigații, a fost diagnosticată cu intoleranță la Histamină, astfel că a început să urmeze un tratament dificil și un regim alimentar foarte strict. Ulterior, după un an de tratament, Adda avea să descopere că diagnosticul este greșit. În realitate ea suferă de Borelioză și Bartonella, două afecțiuni grave provocate de mușcătura de căpușă sau de înțepăturile unor insecte.

„Dragii mei, după un an jumătate de chin, în care mi s-a pus diagnostic greșit și mi s-a dat tratament și mai greșit, am aflat într-un final adevărul. A fost nevoie să îmi paralizeze anumite parți ale corpului că să fiu diagnosticată cu Borelioza și Bartonella – transmise de căpușe și țânțari, ploșnițe sau dacă te mușcă animale care au asta în sânge”, a scris cântăreața pe rețelele de socializare, zilele acestea.

În acest context, a precizat că va urma un tratament foarte dificil din cauza căruia este nevoită să se retragă din spațiul public.

„Din păcate, inflamația și neurotoxinele au ajuns la creier, pentru că nu s-a acționat la timp. Așa că urmează o perioadă de luptă și de tratament agresiv care durează în total un an și jumătate. Momentan sunt în pregătirea corpului pentru tratament. Și trag să-mi duc la final o parte din proiecte și să-mi onorez promisiunile”, a mai scris Adda.